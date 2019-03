Denti e gengive | arriva ‘triage’ | nuova strategia per diagnosticare e curare la

Denti e gengive - arriva ‘triage’ : nuove strategie per diagnosticare e curare la parodontite : Ogni anno 400 mila italiani sviluppano una parodontite, andando ad aggiungersi ai 20 milioni con gengive infiammate; 8 milioni con una parodontite grave e 3 milioni che rischiano per questo di perdere Denti. Per individuarli nel modo migliore e stabilire la terapia personalizzata più efficace per ciascuno, arriva la nuova classificazione delle malattie parodontali, presentata dalla Società italiana di Parodontologia e implantologia (SidP) in ...