Aprilia All Stars – Max Biaggi ruba la scena | “io e la moto nei 90 un momento idilliaco

sportfair

(Di sabato 23 marzo 2019) Maxnel tripudio dei fan durante l’All: l’ex pilota diGp ricorda i fasti del passato e ironizza sul suo stato di forma Grande festa quest’oggi al Mugello per l’evento ‘All’, una giornata dedicata alla scuderia italiana che vedrà le vecchie glorie del passato e le stelle del presente impegnate in diverse iniziative per la gioia delle migliaia di fan presenti. Amatissimo, come sempre, Maxche, dopo essersi preso gli applausi dei fan ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport: “grande affetto oggi, molto bello. Giornata fantastica, tanta gente appassionata,fans: è importante che ogni tanto ci siano manifestazioni così. Io e l’ci siamo incontrati nelgiusto, un. Erano gli anni 90, siamo diventati vincenti con gli anni. Nel 2010/2012 è cambiata ...

s_tamburini : Ci sono posti peggiori. ?? - partecipando a Andiamo insieme ad Aprilia ALL STARS presso Mugello Circuit - DONNEINSELLA : Donneinsella c'è! Presenti con le nostre inviate all' Aprilia All stars al Mugello :) Comincia il divertimento in… - astralmobilita : ???? #SS148 #Pontina code per #incidente al km 28+000 all'altezza di #Pomezia in direzione di #Roma @romatoday… -