Shevchenko | “Piatek è il mio erede Il Milan andrà in Champions League”

(Di venerdì 22 marzo 2019) Andrij, ex attaccante rossonero, intervistato da SportMediaset, ha rilasciato alcune dichiarazioni sule sul bomber polacco Piatek. In particolare il Ct della nazionale ucraina, impegnata stasera contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo per le qualificazioni a Euro 2020, ha detto: “La sconfitta nel derby? Ho visto la partita, negli ultimi minuti ilha avuto delle occasioni, il match poteva finire anche pari. Ilè comunque in piena corsa per la, penso che ce la farà a qualificarsi“. E sull’attaccante polacco ha dichiarato: “E’ il mio. Ha un fiuto del gol incredibile, ha segnato reti da grande attaccante. Calcia bene con entrambi i piedi, è bravo di testa. Sta aiutando tanto il“.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALEL'articolo: “Piatek è ...

