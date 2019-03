ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2019) L’inquinamento da(sostanze perfluoroalchiliche) nel sottosuolo e nelle falde d’acqua di tre province venete avrebbe potutocon diecidi anticipo. Invece, ritardi negli accertamenti hanno impedito interventi tempestivi a tutela della salute pubblica, condannando la popolazione di vaste aree del Vicentino, del Padovano e del Veronese, a subire i dcausati dall’ingestione dei terribili composti chimici, di origine industriale. È un vero atto d’accusa quello che è stato diffuso da Greenpeace: una denuncia riguardante autorità locali ed enti di controllo ambientali regionali che potrebbero aver avuto un ruolo chiave nel ritardare la bonifica e le indagini relative alla Miteni di Trissino, in provincia di Vicenza. Si tratta di un inquinamento grave, su cui è stato acceso un faro solo negli ultimie che ha accertato la contaminazione ...

greenMe_it : #PFAS nelle acque Veneto: le autorità sapevano, ma non hanno mai fatto nulla per evitare l’inquinamento ??… - Cascavel47 : Pfas, “l’inquinamento in Veneto poteva essere scoperto con 10 anni di anticipo” - TutteLeNotizie : Pfas, “l’inquinamento in Veneto poteva essere scoperto con 10 anni di anticipo” -