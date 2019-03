L' economia dell' Eurozona continua a perdere vigore Pesa manifattura

Wang Huiyao 'L economia italiana non va da nessuna parte - Roma ha bisogno della Cina' : La Cina considera questo governo un partner affidabile? 'Il governo populista ha capito che l'economia italiana non va da nessuna parte, che la globalizzazione l'ha danneggiata. Ora vuole fare ...

L’invecchiamento della popolazione rallenta l’economia : l’Eurozona come il Giappone : La stagnazione economica e l'inflazione sono direttamente collegate all'invecchiamento della popolazione. Lo afferma uno studio di PIMCO, azienda americana che gestisce investimenti internazionali. Le cause del "decennio perduto" Giapponese si starebbero manifestando anche nei paesi dell'Eurozona, e sono da ritrovare in una popolazione sempre più anziana, che non è più forza lavoro e grava sulla spesa pubblica.Continua a leggere

Conte promuove Laura Castelli e Massimo Garavaglia viceministri dell’economia : Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ha nominato Laura Castelli e Massimo Garavaglia viceministri dell'Economia: entrambi erano sottosegretari. Ora la nomina verrà sottoposta al presidente della Repubblica. Chi sono Laura Castelli e Massimo Garavaglia.Continua a leggere

S&P 500 debole sui timori di un rallentamento dell'economia : ... non è bastato a sostenere le quotazioni, depresse dai segnali di rallentamento dell'economia, la Fed ha tagliato il Pil da 2,3% a 2,1% per quest'anno,. Per tutto il 2019 i tassi di interesse ...

Garavaglia e Castelli promossi viceministri dell'economia : 'Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha approvato la delega di funzioni conferita dal Ministro dell'Economia e delle finanze, Giovanni Tria, ai Sottosegretari Laura Castelli e Massimo Garavaglia, deliberando contestualmente la proposta della loro nomina alla carica di Viceministro, che verrà quindi ...

Oxford Economics : scarse possibilità di recessione dell'economia globale : Il suddetto rapporto, basandosi sull'analisi e previsioni sull'economia cinese, l'economia dell'eurozona, su quella dei mercati emergenti, sulla volatilità globale, sull'andamento del dollaro, sulla ...

Cdm : Ok a sblocca-cantieri. Election day 26 maggio europee-amministrative. Castelli e Garavaglia viceministri dell'economia : Avviato, su iniziativa del ministro dell'Economia e delle finanze Giovanni Tria, l'esame di un decreto-legge recante misure per la crescita, il rilancio degli investimenti e l'innovazione. Controllo ...

economia circolare : diagnosi delle risorse per ottimizzare il riutilizzo degli scarti aziendali : “Progettare” gli scarti aziendali per incrementarne il riutilizzo. È questo l’obiettivo del progetto “PROPER Umbria” (PROgetto Pilota per l’Efficienza delle risorse), condotto da ENEA in collaborazione con Sviluppumbria e la multinazionale Meccanotecnica Umbra che si è resa disponibile alla sperimentazione pilota. “Il progetto si basa sulla diagnosi delle risorse, similmente a quanto fanno le aziende in campo energetico per stabilire quali ...

Mafia - il “socio occulto” che inquina l’economia e la risposta delle imprese da Milano a Verona : "Il socio occulto". È il titolo, molto efficace, dell'ultimo libro di Marella Caramazza, direttore della Fondazione Istud ed esperta di formazione aziendale, pubblicato da Egea. E indica bene quale sia la strategia delle mafie nei confronti delle imprese, soprattutto nelle aree più ricche e dinamiche d'Italia, la Lombardia, il Veneto, l'Emilia, ma anche il Piemonte, la Liguria e, perché no?, la piccola ma appetibile Valle ...

Giovanni Tria - 'numeri strampalati'. Matteo Salvini 'licenzia' il ministro dell'economia con due parole : Dopo Luigi Di Maio sul reddito di cittadinanza, è Matteo Salvini a massacrare il ministro dell'Economia e stavolta c'entra la flat tax familiare , prossimo obiettivo della Lega . 'Non la faremo in un ...

Giovanni Tria - "numeri strampalati". Matteo Salvini "licenzia" il ministro dell'economia con due parole : "Numeri strampalati". Bastano due parole, forse, per segnare il destino di Giovanni Tria, il contestatissimo ministro dell'Economia. Dopo Luigi Di Maio sul reddito di cittadinanza, è Matteo Salvini a massacrare il ministro dell'Economia e stavolta c'entra la flat tax familiare, prossimo obiettivo de

Usa contro Cina - l’Europa in mezzo : sul 5G si gioca la partita per il futuro dell’economia globale : Il mercato per la rete superveloce di connessione mobile è in mano alle cinesi Huawei e Zte, alle europee Ericsson e Nokia, all’americana Cisco: dietro alla guerra commerciale c’è uno scontro di intelligence. In palio l’infrastruttura decisiva per il business di domani ...

Confesercenti : si conferma la tendenza alla stagnazione della nostra economia. Italia fanalino di coda in Ue : ... mezzo punto in meno della media Ue, confermando le maggiori difficoltà del nostro Paese e la tendenza alla stagnazione della nostra economia. Così l'Ufficio economico Confesercenti sulle stime Istat ...

Il ministro dell'economia francese mena durissimo l'Italia sulla Cina : In un passaggio che descrive lo stato dell'Economia mondiale, Le Maire cita come fattore destabilizzante l'adesione dell'Italia al progetto cinese: "Ovunque in Europa l'ascesa dei nazionalismi e...