Il gelato a colazione ci rende più intelligenti

(Di venerdì 22 marzo 2019) Se pensate che alla mattina nulla possa dare una sferzata di energia al vostro cervello come un'abbondante tazza di caffè, allora significa che non avete mai provato il. O almeno così sostiene il ricercatore giapponese Yoshihiko Koga, docente presso il Kyorin University Hospital, secondo cui qualche pallina di frescoappena scesi dal letto ci aiuterebbe a risvegliare prontamente le nostre capacità cerebrali. Insomma, a diventare subito un pochino più reattivi e. Nelle sue dichiarazioni rilasciate a Excite News, il professore ha commentato lo studio da lui condotto, che ha visto un gruppo di persone essere messe davanti a un computer subito dopo il risveglio. Alcune senza aver mangiato nulla, altre con unacomposta da 3 cucchiai di. Morale: a fronte di una rilevazione delle attività cerebrali, i ...

