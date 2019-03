C' è una traccia di Samira nel garage | il giallo di Settimo verso la svolta

Morte di Imane Fadil - nessuna traccia di radioattività : Gli esami eseguiti sul corpo di Imane Fadil non sembrano aver risolto il mistero che circonda la sua Morte, avvenuta lo scorso 1° marzo all'ospedale Humanitas di Milano dopo oltre un mese di ricovero. I primi accertamenti disposti dalla Procura di Milano ha escluso la presenza di radioattività nel corpo della modella 34enne.Nella giornata di ieri sono stati prelevati dei campioni di reni e fegato che sono stati inviati ...

Imane Fadil - i risultati dei test : «Nessuna traccia di radioattività negli organi» : Non c’è traccia di radioattività sul corpo di Imane Fadil, almeno questo dicono i primi esami svolti sui campioni prelevati dalla salma della ex modella. Sono stati analizzati campioni derivati dalle biopsie di reni e fegato. Sono stati analizzati i tessuti e non i liquidi. Questo esame era preliminare a una possibile autopsia che ora la Procura di Milano dovrà decidere quando far eseguire. Se fossero risultate tracce di materiali radioattivi ...

Negli organi di Imane Fadil nessuna traccia evidente di radioattività : i risultati dei primi test : Non ci sono tracce di radioattività Negli organi di Imane Fadil, la testimone chiave del processo Ruby morta in ospedale il primo marzo. Fonti qualificate riferiscono all'Ansa l'esito dei primi esami fatti sui campioni dei tessuti degli organi prelevati a Fadil. Non sarebbero emerse evidenze macroscopiche di radioattività.Questo dato scientifico fa cadere l'ipotesi che Imane Fadil sia morte per avvelenamento da ...

Morte Imane Fadil - dalle prime analisi “non c’è nessuna traccia di radioattività negli organi” : È sempre più giallo sulla Morte di Imane Fadil, la modella 34enne testimone chiave nel processo Ruby Ter, in cui è imputato Silvio Berlusconi. dalle prime analisi, effettuate prima dell'autopsia vera e propria, è emerso che "non c'è alcuna traccia di radioattività sulla salma". Intanto, fonti investigative spiegano che neppure nella sua casa "sono state trovate sostanze sospette".Continua a leggere

