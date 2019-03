Belen Rodriguez | ' Con Stefano ce la metto tutta | Fabrizio Corona è irrecuperabile'

Blastingnews

(Di venerdì 22 marzo 2019) Dopo mesi di silenzio e gossip senza fine sulla sua vita privata,ha finalmente rilasciato un'intervista in tv per fare un po' di chiarezza; sabato 23 marzo, infatti, andrà in onda su Canale 5 il confronto che la showgirl ha avuto con Silvia Toffanin a Verissimo. Sul chiacchierato riavvicinamento conDe Martino, per esempio, la 34enne ha ammesso di seguire il cuore e di mettercelaaffinché la sua famiglia possa tornare unita come un tempo; sul battibecco a distanza che ha avuto con, invece, l'argentina ha usato parole forti, che sicuramente non faranno piacere al diretto interessato.sul ritorno con: 'Il motore di tutto è stato lui' TraDe Martino ci sono davvero dei "lavori in corso"? Stando alle dichiarazioni che ha rilasciato la soubrette a Verissimo, nella puntata che vedremo in onda il 23 marzo, ...

GIOURSO : RT @tivulive: Domani a @verissimotv ospiti Belen Rodriguez per #Colorado, Claudio Bisio, Sabrina Ferilli per #lamorestrappato e Alessandro… - BlitzQuotidiano : Verissimo, Belen Rodriguez: “Stefano De Martino ha sbagliato con me. Fabrizio Corona? E’ irrecuperabile”… -