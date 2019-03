Usa | la città di Bellevue inondata da un ciclone bomba | ecco le immagini

Angelucci : 5S continuano ad umiliare cittadini - tra poco chiUsa tutta metro A : Roma – “Oggi ennesima giornata nera per i cittadini con tragedia sfiorata ed evitata solo per fortuna. Le scale mobili della stazione Barberini della metro A si sono accartocciate e si e’ dovuta chiudere anche questa fermata. Tra un po’ si dovra’ chiudere tutta la metro A. La Raggi e il M5S continuano ad umiliare i cittadini di Roma. Lo ripetiamo, basta con una citta’ allo sbando e non governata”. Lo ...

RagUsa - Italia in Comune si presenta alla città : Ragusa: Italia in Comune si presenta alla città. Il sindaco di Cerveteri Pascucci a supporto dei coordinatori Brafa Conti e Dimartino

Pallamano : stracittadina all'Albatro - l'AretUsa si rialza nella ripresa ma è troppo tardi : Al PalaLoBello è comunque andata in scena una festa di sport, sulla scia di quanto visto nel match di andata e nella semifinale di Coppa Sicilia fra le due formazioni perché anche i ragazzi di Gigi ...

Cake Star 2019 a SiracUsa/ Video - Francesco Italia : parla il sindaco della città : Cake Star, anticipazioni 15 marzo: Damiano Carrara e Katia Follesa sbarcano a Siracusa. In gara le pasticcerie Bar Ciccio, Caffè Archimede e Le Voglie.

Mosca accUsa : l'Occidente viola diritti dei cittadini con il pretesto dell'antiterrorismo - : ... rappresentano una minaccia per la gran parte della comunità internazionale, serve per la supremazia del diritto internazionale in politica estera e la fedele osservanza dei diritti umani ...

Global strike for future - dagli Usa alla Cina : i ragazzi di tutto il mondo scioperano per il clima in oltre 1600 città : dagli Stati Uniti all’Africa, dall’India alla Turchia all’Italia. I ragazzi di tutto il mondo hanno risposto all’appello di Greta, la sedicenne svedese che ha trasformato la sua protesta nel più grande sciopero mai organizzato dagli studenti: il Global strike for future, lo sciopero Globale per il futuro. Una protesta di massa che tocca tutti i continenti e coinvolge centinaia di migliaia di ragazzi, con un’unica richiesta: interventi concreti, ...

Comiso - Rg - : morte Sebastiano TUsa - lutto cittadino : "Torno ad esternare tutto il mio dolore per una grande perdita come quella di Sebastiano Tusa " dichiara il Sindaco " che è la perdita di tutta la Sicilia e di tutto il mondo della cultura e dell'...

Lutto cittadino a Comiso per la morte di Sebastiano TUsa : Il Sindaco di Comiso proclama il Lutto cittadino per la tragica scomparsa dell’archeologo Sebastiano Tusa e le 156 vittime del disastro aereo di ieri.

Aereo Ethiopian Airlines - morto l’archeologo Sebastiano TUsa : lutto cittadino a Palermo : “Una notizia sconvolgente che mi ha rattristato profondamente. Avevo incontrato Sebastiano Tusa solo due giorni fa con dei giornalisti tedeschi interessati a conoscere il suo lavoro per la cultura a Palermo e come sempre lo avevo trovato appassionato, sorridente e disponibile“, ha dichiarato il primo cittadino di Palermo, Leoluca Orlando. “La nostra Regione perde un professionista di grandissimo spessore, un vero luminare nel ...

Dal carcere un aiuto alla città a RagUsa : Progetto “Dal carcere un aiuto alla città”. Una convenzione per avviare detenuti a lavori di pubblica utilità. Sarà firmata una convezione a Ragusa

La povertà minorile grande esclUsa dal reddito di cittadinanza : Il reddito di cittadinanza, per come è costruito, è totalmente improntato sulle politiche attive del lavoro. Per questo, come segnalato dall'Alleanza contro la povertà, sarebbe stato più utile mantenere e rafforzare uno specifico strumento di contrasto alla povertà assoluta come il REI, ampliandone la platea dei destinatari, aumentando l'attuale beneficio economico e rafforzando l'infrastruttura territoriale ...

Usa - Wilton Manors - la cittadina dove tutto è Lgbt : dal Municipio alle auto di polizia : Si chiama Wilton Manors la città della Florida di circa 12mila abitanti dove tutto è orientato alla visione Lgbt. Dal novembre scorso è diventata la seconda "città più gay d'America", proprio grazie all'elezione di una giunta gay friendly. Il sindaco è omosessuale, così come lo sono molti altri funzionari comunali. Wilton Manors: la seconda città più gay d'America Una bandiera arcobaleno sventola sopra il comune, ma anche la volante della ...

IBM e Seat Usano l’Intelligenza Artificiale per snellire il traffico cittadino - ma serve la 5G : L’Intelligenza Artificiale potrebbe rivoluzionare la guida in città. Merito di Seat e IBM, che in occasione del Mobile World Congress 2019 hanno annunciato il progetto “Mobility Advisor” basato sull’Intelligenza Artificiale Watson di IBM. Il progetto è parte di un programma che ha l’obiettivo di offrire scelte personalizzate ed eco-compatibili ai conducenti di qualsiasi mezzo. Mobility Advisor utilizza IBM Watson per dare modo ...

Strisce blu e pass rosa a RagUsa : penalizzazione per i cittadini : Strisce blu e pass rosa a Ragusa, D’Asta: “non solo è stata creata un’ulteriore penalizzazione per i cittadini, disincentivati a frequentare il centro