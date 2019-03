Roy De Vita | Un fake mi sta rovinando la vita

Il chirurgo Roy De Vita denuncia : "Un fake si spaccia per me e mi sta rovinando la vita" : Prima il furto d'identità, online,, poi la pubblicazione di interviste false rilasciate a suo nome e , infine, la promozione di creme e prodotti di cui lui non era nemmeno a conoscenza. È accaduto al ...

Roy De Vita : “Mi hanno derubato l’identità online e mi stanno rovinando la vita : vendono una crema che definiscono “miracolosa” - io non so cosa sia” : Il chirurgo plastico Roy De vita si è raccontato a Storie Italiane su RaiUno, ospite di Eleonora Daniele per via di un caso di furto di identità online che gli ha reso la vita difficile. L’ex marito di Nancy Brilli e primario di chirurgia plastica ricostruttiva all’Istituto Tumori Regina Elena di Roma ha spiegato: “Un giorno in mail una signora mi chiede se le creme che pubblicizzo sono realmente efficaci. Io sono cascato dalle ...

Fortnite si aggiorna : Le novità della patch 8.10 per Battle Royale - Salva il Mondo e Modalità Creativa : Fortnite è in manutenzione per l’arrivo dell’aggiornamento 8.10, il quale porterà con se migliorie e novità per Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa, scopriamole insieme. Battaglia Reale Girosfera: Combina l’accelerazione al rapino per compiere delle imprese incredibili Distributori automatici: Ottieni un oggetto o un’arma gratuitamente Modalità Creativa 2 nuove isole ...

Tutte le novità ufficiali di Fortnite Stagione 8 : dalla Battle Royale a Salva il Mondo : L'evoluzione dello shooter online più giocato degli ultimi anni è finalmente tra noi! Fortnite Stagione 8 parte infatti oggi, 28 febbraio, su Tutte le piattaforme, portando con sé un grosso carico di novità per tutti gli appassionati del titolo di casa Epic Games. Attive per altro fino al 7 maggio. Mentre i server del gioco sono attualmente in manutenzione programmata, andiamo allora a scoprire insieme cosa ci hanno riservato gli sviluppatori ...

Numeri impressionati per Apex Legends - tutte le novità in arrivo nel Battle Royale : Nel momento in cui vi scrivo, è passata appena una settimana dall'annuncio di Apex Legends. E dal suo immediato debutto sul mercato. Sono stati sette giorni incredibili per il Battle Royale di Respawn Entertainment e Electronic Arts, capace di catturare le attenzioni e la curiosità tanto dei giocatori quanto degli addetti ai lavori. Stando a quanto dichiarato dagli stessi autori della saga di Titanfall, il rivale di Fortnite ha infatti ...