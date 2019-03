Qualificazioni Euro 2020 | il Belgio ospita la Russia a Bruxelles | i bookies puntano sui

sportfair

(Di giovedì 21 marzo 2019) Le quote sorridono agli uomini del ct Martinez, favorita nettamente sullamai riuscita a vincere nei cinque precedenti Il 2018 si è chiuso con la pesante sconfitta in Svizzera, che è costata l’accesso alle Final Four di Nations League. Ilriparte dalle, per betting analyst un’ottima occasione per tornare in alto dopo il terzo posto ai Mondiali dello scorso anno. Di fronte, nella partita di oggi a, ci sarà la, contro cui i Diavoli Rossi non hanno mai perso nei cinque precedenti disputati. Un bilancio che nelle quote Snai piazza la Nazionale di Martinez a 1,30, in netto vantaggio sia sul pareggio (5,25), sia sul segno 2 (8,75). Nelle scommesse sui marcatori il grande protagonista stavolta è Romelu Lukaku, il più in forma dei suoi: dopo i sei gol messi a segno nelle ultime quattro partite con il Manchester United, ...

QuiMediaset_it : Qualificazioni #EURO2020: sulle Reti #Mediaset 4 match in esclusiva in chiaro Si parte domani con #BelgioRussia, a… - Sport_Mediaset : #Francia, #Pogba gioielliere: anello in stile #Nba in regalo ai compagni. Un dono a coloro che hanno vinto il… - newsjsIT : Qualificazioni Euro 2020, il grande calcio su Mediaset: il ritorno di CR7 col Portogallo e il big match... - Sport… -