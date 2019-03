Live - Non è la D' Urso | Wanna Marchi in lacrime | duro scontro con Cecchi Paone

Blastingnews

(Di giovedì 21 marzo 2019) Ieri 20 marzo è andata in onda la seconda puntata di- Non è l'a D'il programma di Canale 5 condotto da Barbara D'. Nel corso della puntata sono arrivate in studioe sua figlia Stefania Nobile per un confronto con i 5 personaggi nascosti dietro le sfere.Come molti ben ricordano le due donne hanno fatto 9 anni di carcere dopo essere state condannate per truffa. Da subito il clima si è surriscaldato per via del comportamento mostrato da Stefania. La figlia diprima ha dato vita ad unbotta e risposta con Enrica Bonaccorti. In seguito loè avvenuto con Paolo Del Debbio. Il giornalista ha ribadito più volte che le due hanno sbagliato nel truffare delle persone deboli....

matteosalvinimi : Non avrei mai pensato di intervenire per un'accusa di SEQUESTRO DI PERSONA ma lo faccio volentieri perché da mesi l… - matteosalvinimi : Roba da matti. Pensare che un delinquente dirotti un autobus perché Salvini fa il “cattivo” con i clandestini mi se… - RadioItalia : Pronti per #RADIOITALIALIVE con @IRAMAPLUME ? H21:10 on air su RadioItalia, RadioItaliaTv e streaming. Un'intervist… -