L’insalata in busta va lavata?

(Di giovedì 21 marzo 2019) Le insalate inaiutano a evitare sprechi d’acqua. È questo ciò che emerge da uno studio Bonduelle sui propri consumi d’acqua. Dai risultati si evince infatti che per lavare e disinfettare ogni confezione di insalata indi 100 grammi, Bonduelle utilizza in media 2,5 litri di acqua. Molto meno di quello che si utilizza a casa propria: il 64% degli italiani – secondo uno studio* – effettua infatti 3 o più lavaggi per ogni cespo di insalata. Solo il 5% della popolazione si limita ad un solo lavaggio. Se si calcola che un lavello da cucina medio ha una capacità di oltre 20 litri d’acqua, è facile capire quanta acqua venga sprecata ogni giorno dalle famiglie italiane, spesso inconsapevolmente.In occasione della giornata mondiale dell’acqua che si celebra ogni anno il 22 marzo, Bonduelle invita gli italiani a non rilavare le insalate già lavate e imte, per evitare sprechi ...

