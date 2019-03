Il coraggio delle donne in una canzone | gara di voci con Noemi

caffeinamagazine

(Di giovedì 21 marzo 2019) “Non si può cantare solo l’amore. Ci sono parole come tumore al seno metastatico cariche di significato, di storie di persone. La vita di chi fa musica è molto egocentrica, passiamo il tempo a dire il mio album, la mia band. Questa società è atomizzata, sui social siamo tanti ‘io’. Ma la musica è inclusione, è come una freccia, le sue vibrazioni ci riconoscono come se fossimo bersagli. E si può usare la nostra capacità di farsi ascoltare per raccontare realtà alternative, come quella che vivono queste, non farle sentire sole”.Ne è convinta, star del pop nazionale e da oggi anche volto, coach, giurata di un particolare contest musicale. ‘Play! Storie che cantano’ – presentato a Milano – è una sfida tra giovani artisti che si cimenteranno con una missione: dare voce (e note) al, al vissuto, alle emozioni...

matteosalvinimi : Grazie a questi eroi, grazie a quelli in divisa e ai giovanissimi che hanno dato l’allarme con grande coraggio. Pot… - DPCgov : 'Le vostre qualità sono il coraggio, la determinazione, l'applicazione, la disponibilità e il tutto è tenuto insiem… - chetempochefa : “Se tieni duro, a volte accadono delle cose che ricostruiscono il tuo coraggio, la tua fiducia in te stesso” @lxznr… -