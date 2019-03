Fame nervosa | attacchi di fame? Ecco i consigli del nutrizionista per prevenirli e

meteoweb.eu

(Di giovedì 21 marzo 2019) “La, spesso definita anche con l’espressione ‘attacco di‘ è una condizione che si può presentare per diverse ragioni. Sebbene spesso venga sottovalutata, è un fattore importante che ci può aiutare a capire se siamo soggetti ad eventuali squilibri alimentari”. Il dottor Vincenzo Liguori,, ci spiega in cosa consiste questa condizione e come bisogna farvi fronte evitando di assumere troppe calorie. “Nei diabetici – precisa l’esperto – episodi didisono frequenti, come lo sono anche in uno sportivo che consuma energie e sali minerali e potrebbe dunque essere soggetto ad eventi diimprovvisa. Ma si tratta di una condizione che può accadere a chiunque: se, ad esempio, passa troppo tempo tra un pasto e l’altro, oppure quando iniziamo le nostre attività giornaliere senza fare ...

anotherchiara : No allora seriamente sto mangiando di tutto e di più da un mese ormai e non riesco a controllarmi non so se è una f… - rugiada71 : @HetzBib Anche io a dieta, sono stata brava in questi giorni ma oggi sono nervosa andante, stanca marcia,raffreddat… - xerofuse : Sto bevendo continuamente caffè perché ho fame nervosa, ma non aiuta molto -