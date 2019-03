Esiste anche il Samsung Galaxy A40 | il device che mancava

Esiste un’età ideale per diventare papà? L’orologio biologico Esiste anche per gli uomini : Quando si decide di avere un bambino, l’importanza dell’età è ben nota tra le donne e poco tra gli uomini. Un uomo produce spermatozoi ininterrottamente per tutta la vita, dalla pubertà fino alla vecchiaia, ed è portato erroneamente a pensare che il suo potenziale riproduttivo non sia soggetto a cali o variazioni. Niente di più sbagliato: L’orologio biologico Esiste anche per gli uomini. Il passare del tempo può ossidare gli spermatozoidi e ...