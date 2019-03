Equitazione – Coppa delle Nazioni | nove squadre al via a Piazza di Siena

Equitazione - Coppa del mondo dressage 2019 : Isabell Werth vince anche a Neumünster - dominio incontrastato per la fuoriclasse tedesca : Ancora lei, sempre lei, magnificamente lei. Nella tappa di Neumünster della Coppa del mondo di Equitazione, specialità dressage, vince ancora la tedesca Isabell Werth, autentica leggenda della disciplina, che in sella a Weihegold OLD sfodera l’ennesima prova sontuosa, e totalizza il punteggio di 86.810%. Un risultato strepitoso per la 49enne teutonica, prima per quattro giudici su cinque, con Helen Langehanenberg che resta ferma a quota ...

Equitazione - Coppa del Mondo 2019 : Lorenzo De Luca si è qualificato per la finale di Goteborg : Lorenzo De Luca si è qualificato alla finale della Coppa del Mondo 2019 di salto a ostacoli. La notizia è arrivata ufficialmente al termine della tredicesima tappa del massimo circuito internazionale, il cavaliere italiano sarà così impegnato nell’atto conclusivo che andrà in scena a Goteborg (Svezia) dal 3 al 7 aprile: si tratta del secondo appuntamento tra i grandi per l’azzurro che fu presente anche a Omaha 2017. Il primo aviere ...

Equitazione - Coppa del Mondo salto 2019 : Henrik von Eckermann vince ad Amsterdam - Piergiorgio Bucci miglior italiano : Termina con il successo di Henrik von Eckermann la tappa di Amsterdam della Coppa del Mondo di Equitazione, specialità salto, dopo una gara dal percorso molto selettivo, che porta al jump-off appena 8 binomi sui 39 iscritti, lasciando fuori molti dei favoriti, tra cui Maikel van der Vleuten, Simon Delestre e Robert Whitaker. Ad abbandonare subito le speranze di vittoria ci sono anche tutti gli italiani, con Piergiorgio Bucci 11° su Driandria con ...

Equitazione - Coppa del Mondo dressage 2019 : tripletta tedesca nel freestyle - vince ancora Isabell Werth : Si chiude con un tripudio tedesco la gara di freestyle di Amsterdam, nell’ambito della Coppa del Mondo di Equitazione, specialità dressage, con ben tre binomi sul podio, nella gara vinta dalla leggenda Isabell Werth e dal suo Weihegold OLD, bissando il successo della gara di ieri. Anche questa volta la 49enne nativa di Rheinberg risulta ancora la migliore per tutti i giudici, accumulando una media di punteggio di 86.810 %, aggiudicandosi ...

Equitazione - Coppa del Mondo Dressage 2019 : Isabell Werth trionfa anche ad Amsterdam - punteggio straordinario per la fuoriclasse tedesca : Vince sempre lei. Nella tappa di Coppa del Mondo di Equitazione di Amsterdam, specialità Dressage, arriva l’ennesimo successo in carriera per la tedesca Isabell Werth, capace di conquistare nei quasi trent’anni di attività ben dieci medaglie olimpiche, oltre a sette titoli mondiali, occupando nell’ultimo aggiornamento tre delle prime quattro posizioni del ranking mondiale, con tre cavalli diversi. Per quest’occasione, la ...