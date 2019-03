Ciclone Iliad su Wind Tre | quanto ha pesato l’ultimo arrivato sull’operatore unico

optimaitalia

(Di giovedì 21 marzo 2019)I dati relativi all'anno 2018 parlano chiaro eha avuto un effetto più che nefato sul vettore unificatoTre. 3 Group Europe ha fornito oggi 21 marzo i dati relativi al nostro paese dove appunto Tre, da ormai due anni, opera cone dalle percentuali emerge una triste realtà. La forte concorrenza o chiamiamola anche guerra dei prezzi, ha destabilizzato e non poco i due brand più storici.Il riferimento è al report annuale relativo al segmento mobile diTre. Nei 12 mesi dell'anno appena trascorso, l'operatore unificato ha perso l'8% dei suoi clienti, rispetto al 2017 naturalemente. Al 31 dicembre dunque, al brand erano legati 27.062.000 utenti, di cui 19.796.000 con SIM ricaricabile e 7.266.000 in formula abbonamento. Una flessione che non può dirsi affatto trascurabile e che di certo pesa per i mancati ricavi finanziari.Sono stati i clienti con ricaricabile a ...

