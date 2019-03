Chelsea | i tifosi boicottano Sarri e la squadra

calcioweb.eu

(Di giovedì 21 marzo 2019) Non è sicuramente un buon momento per l'allenatore Maurizio, la stagione delnon può essere considerata entusiasmante ma l'ex Napoli ha bisogno di tempo per un calcio come quello inglese. Non sembrano intenzionati ad aspettare invece idei Blues, si moltiplicano le iniziative contro Maurizio, ichiedono ormai da tempo un avvicendamento in panchina. L'ultima iniziativa è incredibile, secondo quanto riporta il Daily Mail, alcuni abbonati avrebbero messo in vendita i propri posti per le prossime partite, circa 700 sarebbero disposti a rinunciare al proprio posto per la partita del 21 aprile contro il Burnley. Per la gara del 3 aprile contro il Brighton le defezioni dovrebbero essere circa 150.

