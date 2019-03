App Android per la salute condividono dati violando la privacy

Google inviterà gli utenti Android europei a scegliere l’App di ricerca e il browser predefiniti : Google ha annunciato che garantirà ai proprietari di smartphone Android di conoscere l'ampia scelta di browser e motori di ricerca disponibili per i loro telefoni L'articolo Google inviterà gli utenti Android europei a scegliere l’app di ricerca e il browser predefiniti proviene da TuttoAndroid.

Google Drive 2.19.112 ha la modalità scura - a patto che abbiate Android Q e sAppiate “cercare” : I segnali che prefigurano un epilogo positivo per tutti quelli che la vorrebbero in pianta stabile all'interno delle opzioni di sistema arrivano L'articolo Google Drive 2.19.112 ha la modalità scura, a patto che abbiate Android Q e sappiate “cercare” proviene da TuttoAndroid.

Activision annuncia Call of Duty : Mobile per Android e iOS con modalità - mAppe e personaggi classici : Call of Duty: Mobile è un titolo multiplayer free-to-play sviluppato dalla divisione Timi del gigante tecnologico cinese Tencent e trarrà ispirazione da alcuni dei principali capitoli più popolari della serie, come Modern Warfare e Black Ops con partite classificate, competitive e clan. L'articolo Activision annuncia Call of Duty: Mobile per Android e iOS con modalità, mappe e personaggi classici proviene da TuttoAndroid.

Sempre più sticker WhatsApp per Android ma anche iPhone? Sviluppatori all’arrembaggio : Gli sticker WhatsApp hanno preso piede nell'applicazione di messaggistica sui device Android e con un po' più di fatica, per gli iPhone. Il set di adesivi ufficiali non sono così tanti, anzi ( a dire la verità), il numero di soluzioni offerte "in casa" è più che limitato e sembrerebbe non esserci proprio l'intensione di lavorare a nuove e molteplici opzioni in app. Lo si evince dal nuovissimo invito rivolto agli Sviluppatori esterni a creare ...

Più di 50 App e giochi Android in offerta sul Play Store per iniziare bene la settimana : Sono più di 50 i titoli tra app e giochi Android in offerta (di cui 24 gratis) sul Play Store. Quale modo migliore per iniziare al meglio la settimana? L'articolo Più di 50 app e giochi Android in offerta sul Play Store per iniziare bene la settimana proviene da TuttoAndroid.

Più di 50 App e giochi Android in offerta sul Play Store per chiudere la settimana in bellezza : Sono più di 50 i titoli tra app e giochi Android in offerta (di cui 24 gratis) sul Play Store. Quale modo migliore per iniziare al meglio la settimana? L'articolo Più di 50 app e giochi Android in offerta sul Play Store per chiudere la settimana in bellezza proviene da TuttoAndroid.

Le 7 App più popolari tra quelle portatrici di virus Android il 18 marzo : Ci sono nuove applicazioni che gli utenti devono cancellare immediatamente dal proprio smartphone, in riferimento a potenziali virus Android che circolano a causa di oltre 200 app. Premesso che le responsabilità non siano da imputare alla volontà dei singoli produttori di questi servizi, va detto che quelle incriminate siano state immediatamente rimosse dal Play Store, così come il fatto che in totale abbiamo fatto registrare la bellezza di 15 ...

POCOPHONE F2 Appare su Geekbench con una CPU Qualcomm Snapdragon 855 e Android Q : Dal database di Geekbench arrivano nuove interessanti informazioni relative al POCOPHONE F2, smartphone che Xiaomi lancerà nel giro di qualche mese L'articolo POCOPHONE F2 appare su Geekbench con una CPU Qualcomm Snapdragon 855 e Android Q proviene da TuttoAndroid.

App che aggiornano Android? Non esistono - e non dovete scaricarle dal Play Store : Non esistono applicazioni in grado di aggiornare la versione di Android sul vostro smartphone: attenti a non cadere in tentazione, tante app sul Play Store promettono di farlo. L'articolo App che aggiornano Android? Non esistono, e non dovete scaricarle dal Play Store proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp beta 2.19.74 per Android prepara il browser in-App : WhatsApp ha recentemente presentato un nuovo aggiornamento tramite il programma beta, portando il numero di versione a 2.19.74. che introduce il browser integrato. La funzione browser in-app non è ancora disponibile, ma WhatsApp sta testando la funzionalità in questo aggiornamento per garantire la migliore esperienza possibile prima di renderla disponibile per tutti gli utenti. L'articolo WhatsApp beta 2.19.74 per Android prepara il browser ...

Timing ufficiale di Android Q : le tAppe fino alla versione finale : Sta lentamente prendendo forma Android Q, di cui è stata divulgata la prima beta, riservata ai Google Pixel, nella serata di ieri 13 marzo. Sappiamo che da questo fantomatico momento gli utenti non fanno altro che pensare al rilascio della versione finale, che non dovrebbe avvenire prima del prossimo autunno, salvo sorprese impreviste. Sono in programma, come potete vedere anche voi dall'infografica della timeline, altre 5 developer preview ...

WhatsApp : sulla beta per Android arriva un nuovo menu per la selezione di emoji e stickers : ... e di un sistema di meno invasivo di inviti ai gruppi , su WhatsApp beta sbarca anche un' ulteriore feature , questa volta inerente il mondo degli stickers e delle emoji. I sempre puntuali e vigili ...

WhatsApp si prepara ad arricchire gli stati con gli sticker - anche su Android : Presto potremo rendere più interessante e simpatico il contenuto dello stato di WhatsApp, sia esso un'immagine, un video o una GIF, con degli sticker L'articolo WhatsApp si prepara ad arricchire gli stati con gli sticker, anche su Android proviene da TuttoAndroid.

Android Q beta dovrebbe facilitare il rilascio di feedback grazie a un’App dedicata : Segnalare bug e problemi durante la fase beta di Android Q dovrebbe risultare più semplice grazie alla nuova presunta app "Android beta feedback". Ecco come sarà possibile inviare i feedback. L'articolo Android Q beta dovrebbe facilitare il rilascio di feedback grazie a un’app dedicata proviene da TuttoAndroid.