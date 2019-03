Ue | multa di 1 | 49 miliardi a Google per abuso di posizione dominante

Google riceve una nuova multa dalla Commissione Europea - per 1 - 49 miliardi di dollari : dalla Commissione Europea arriva una nuova tegola per Google, multata di 1,49 miliardi di dollari in relazione alla gestione di Ricerca Google. L'articolo Google riceve una nuova multa dalla Commissione Europea, per 1,49 miliardi di dollari proviene da TuttoAndroid.

Google - nuova tegola dalla Ue : 1 - 49 miliardi di multa per ostacoli alla pubblicità online : multa da 1,49 miliardi di euro per Google. La Commissione europea colpisce ancora il gigante di Mountain View per aver violato le regole comunitarie sulla concorrenza. Nel mirino Adsense e i sistemi di pubblicità online. Per Bruxelles Google ha sfruttato la sua posizione dominante sul mercato per imporre una serie di clausole restrittive nei contratti con i siti di terze parti per prevenire la pubblicazione di annunci di concorrenti del motore ...

Saipem - Consob : 'Omissioni nel prospetto dell'aumento di capitale da 3 - 5 miliardi'. Ma la multa è di soli 700mila euro : La Consob , politica permettendo, se n'è accorta e, al termine di un lungo procedimento, ha finito col multare l'allora direttore finanziario di Saipem, Alberto Maria Chiarini e l'amministratore ...

Saipem - Consob : “Omissioni nel prospetto dell’aumento di capitale da 3 - 5 miliardi”. Ma la multa è di soli 700mila euro : Saipem non ha comunicato informazioni rilevanti sul suo stato di salute nel prospetto sull’aumento di capitale da 3,5 miliardi del 2015. Operazione che ha contato tra gli investitori anche il Fondo strategico italiano della Cassa Depositi e Prestiti. La Consob, politica permettendo, se n’è accorta e, al termine di un lungo procedimento, ha finito col multare l’allora direttore finanziario di Saipem, Alberto Maria Chiarini e ...

Ubs - 4 - 5 miliardi di multa in Francia : Un tribunale francese ha condannato Ubs a una multa record da 3,7 miliardi di euro, cui andranno aggiunti 800 milioni di risarcimenti da versare allo Stato francese, per aver aiutato i propri clienti ...

Facebook rischia una multa record da miliardi di dollari : Facebook rischia multa record da diversi miliardi di dollari negli USA per violazioni sulla privacy legate alla scandalo Cambridge Analytica: il Washington Post segnala che lo scontro di Facebook con ...