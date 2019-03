Sblocca cantieri | manca l’accordo nel governo | il cdm dà l’ok “salvo intese”

Sblocca-cantieri - manca l'accordo La Lega vuole più opere al Nord e... : E' iniziato ed e' stato subito sospeso il Consiglio dei ministri che dovra' esaminare il decreto Sblocca-cantieri e il dl Brexit. Secondo quanto si apprende, la riunione, iniziata alle 14,30 e' stata subito interrotta e dovrebbe riprendere alle 18,30 Segui su affaritaliani.it

Sblocca cantieri - l'accordo ancora non c'è - di G. Colombo - : Come anticipato da Huffpost, lunedì sera , alla riunione tecnico-politica che si è tenuta a palazzo Chigi, i grillini hanno tirato fuori una short list con 6-7 opere da Sbloccare, prevedendo tra l'...

Sblocca cantieri - l'accordo ancora non c'è : Quando Giuseppe Conte nel pomeriggio riunirà i ministri a palazzo Chigi per tirare le somme del decreto Sblocca-cantieri si troverà di fronte a un cantiere ancora in subbuglio. Non è uno di quelli che il provvedimento punta a rimettere in moto, ma è quello politico delle due forze di governo. È un cantiere fatto ancora di pontili ballerini e progetti che riportano la cifra della distanza più che della ...

'Sblocca cantieri' - fonti della Lega : Golden power sarà estesa alle reti 5g : La Golden power sarà estesa alle reti 5G: nelle ultime settimane, fanno filtrare fonti della Lega, il governo, condividendo la crescente preoccupazione in termini di cybersecurity da parte della comunità internazionale inclusi Usa, G7 e la stessa Commissione europea ha lavorato all'ampliamento del Golden Power con particolare riferimento allo sviluppo della tecnologia 5G. Considerando che la rete 5G sarà la struttura portante ...

RIPRESA?/ 'Super ammortamento e Sblocca-cantieri valgono più di Cina e Flat tax' : Mentre si parla di Flat tax familiare, oggi dovrebbe essere approvato il decreto sblocca-cantieri. C'è anche un'altra misura importante e a basso costo

Dalla bozza del decreto “Sblocca cantieri” salta il condono : Non c’è nessuna traccia del condono su cui l’altra notte hanno litigato Lega e 5 Stelle, e resta la soglia del 30% sulle opere da dare in subappalto, la cui cancellazione o modifica aveva messo in grande allarme sindacati, spuntano norme sulla semplificazione degli interventi nelle zone sismiche ed una nuova autorità per il controllo delle dighe, m...

Sblocca cantieri - scontro sulle opere. Spariscono i fondi destinati a Roma : La Lega sarebbe riuscita, sempre con la sponda del ministero dell'Economia, a far saltare una serie di misure messe a punto da Toninelli e care ai Cinque Stelle. Sarebbe, per esempio, saltata la ...

Sblocca-cantieri - sparisce il mini condono : Salta il mini condono edilizio nell'ultima bozza del dl Sblocca Cantieri, motivo di un'ennesima lite nel governo. Oltre alla sanatoria sulle mini-irregolarità, sparisce dal testo...

"Sblocca-cantieri" - la bozza senza il mini condono va in Cdm. Ma l'accordo tra Lega e M5s non c'è : ROMA - Cinque articoli e 23 pagine di articolato. E' la bozza del dl Sblocca cantieri, intitolata: 'Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici e misure per l'accelerazione ...

Sblocca cantieri - pari e patta M5s e Lega : Una sorta di pareggio. Nella bozza dello Sblocca cantieri uscita ieri da un turbolento vertice di maggioranza alcuni nodi restano aperti, mentre M5s e Lega smussano entrambi i propri desiderata. "Domani andrà in Consiglio dei ministri", ha assicurato Luigi Di Maio, che spinge con forza sul via libera per intestare il provvedimento in quota 5 stelle e avere una freccia in più nella faretra da usare in campagna elettorale. Andiamo ...

Luigi Di Maio : “Nessun condono” decreto Sblocca-cantieri senza sanatoria : Luigi Di Maio: “Nessun condono” decreto sblocca-cantieri senza sanatoria Via il condono dal decreto sblocca cantieri. Ad assicurarlo è il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio ai microfoni di Radio Anch’io: “A me risulta che anche la Lega sia contraria ai condoni”. Le norme sulla mini sanatoria spariscono dalla bozza di decreto attesa domani in Consiglio dei ministri. E così, tra accuse rispedite al ...

Tensioni Lega-M5s. Sblocca cantieri - in bozza niente condono | : Il leader leghista: "Spero non ci siano resistenze da parte di nessuno". Sullo Sblocca cantieri salta nell'ultima bozza la sanatoria per le mini-irregolarità che aveva creato discussioni. Domani il dl ...