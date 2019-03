Roma blindata per Xi

Roma : strade chiuse e Capitale blindata in vista dell'arrivo del presidente cinese : Per la città di Roma sono in arrivo giorni molto complicati, a causa dell'imminente visita del presidente cinese Xi Jinping, che sarà a Roma dal 21 al 23 marzo. La Capitale italiana sarà dunque blindata per ragioni di sicurezza, per l'allerta terrorismo e per evitare possibili disordini. Anche la viabilità cittadina subirà ripercussioni, dato che nei tre giorni Romani il presidente cinese sarà ovviamente impegnato in diversi incontri ufficiali e ...