Italia | buona la prima per l' Under 17 | in gol Esposito Under 19 | 2-2 amaro col Belgio

Scacchi - Europei 2019 : nel primo turno zoppicano diversi big. Buona partenza degli Italiani - brava Tea Gueci : patta con il GM russo Rozum : Con 361 partecipanti ha preso il via la ventesima edizione dei Campionati Europei individuali di Scacchi in quel di Skopje, Macedonia del Nord. Il torneo si svilupperà lungo questa settimana e la prossima, seguendo un calendario di undici turni e un giorno di riposo previsto per sabato 23. Per molti big la partenza è stata un po’ zoppicante: sono rimasti bloccati sulla patta il detentore del titolo, il croato Ivan Saric, e i numeri due e ...

Tumori - Salvini : “Eccezionale scoperta dei ricercatori Italiani - ogni tanto una buona notizia” : “ogni tanto una buona notizia! Eccezionale scoperta del team di ricercatori italiani guidati dal professor Antonio Giordano, siete il simbolo dell’ingegno del nostro Paese nel mondo“. Questo il commento del ministro dell’Interno Matteo Salvini ad un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, in cui ha condiviso un articolo di MeteoWeb dove si riporta la notizia di un porto scoperta medica. Salvini si è complimentato ...

Medici - i 40 neolaureati Italiani alla selezione per un posto in Germania : “Là ti formi in corsia e la paga è buona” : Un foglio A4 attaccato al muro con la scritta “Medici” e una freccia rossa che indica di proseguire a destra. Un passaggio pedonale tra i condomini, porta a vetri che si apre automaticamente e una fila di italiani che sognano di andare a fare i dottori in Germania. Alle nove e trenta di martedì mattina in via Cristoforo Colombo 118, a Roma, inizia la seconda giornata di selezioni per otto posti nella clinica cattolica di Hagen, cittadina ...

Ambiente : in Italia solo il 43% dei fiumi è in buona salute : In Italia solo il 43% dei 7.494 fiumi avrebbero raggiunto un ”buono stato ecologico” come richiesto dalla Direttiva Quadro Acque (2000/60/CE), mentre il 41% è ben al di sotto dell’obiettivo di qualità e un 16% non è stato nemmeno classificato. Per i 347 laghi del nostro Paese, invece, la situazione è ancora più grave visto che appena il 20% è ”in regola” con la normativa europea. E ad essere a rischio è anche la ...

Sei Nazioni - una buona Italia non basta : vince l'Irlanda : Una buona Italia non basta ad avere ragione al torneo Sei Nazioni di un'Irlanda che alla fine all'Olimpico vince con il risultato di 26 a 16. Nonostante un primo tempo dove la nazionale ha mostrato ...

Sei Nazioni 2019 - Italia-Irlanda 16-26. Buona prova degli azzurri - ma nella ripresa gli ospiti ribaltano la gara : La terza giornata del Sei Nazioni di rugby ci mostra una bella Italia, ma a Roma passa l’Irlanda, che si impone per 16-26 dopo aver chiuso la prima frazione sotto 16-12. Per gli ospiti arriva anche il punto di bonus offensivo, mentre la nostra Nazionale, che marca due mete, fallisce nel finale l’opportunità per conquistare almeno il bonus difensivo. Nel primo tempo l’Irlanda inizia spingendo e la pressione ospite viene premiata ...

Ecco perché la «grazia» di Fitch è una buona notizia per l’Italia : Hanno sbagliato in più occasioni le previsioni. Sono state additate per i loro conflitti d’interesse. Eppure i mercati finanziari non riescono a fare a meno delle agenzie di rating. Per questo la conferma del voto all’Italia da parte di Fitch è una buona notizia. ...

Reddito cittadinanza - Monti : “Cosa buona e giusta ma graverà su cittadini Italiani di domani. Crisi? Nel 2011 fu peggio” : “Reddito di cittadinanza? E’ cosa buona e giusta da un certo punto di vista, ma viene finanziato a carico non dei cittadini più abbienti di oggi attraverso il sistema fiscale. Il Reddito di cittadinanza graverà sui cittadini italiani di domani“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino” (Radio24) dall’ex presidente del Consiglio Mario Monti, che si esprime anche sulla situazione economica attuale ...

Venezuela - l’Italia ha scelto la via dell’indifferenza. Con buona pace del popolo : Lo scarno comunicato di ieri della Farnesina sull’incontro del ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi con rappresentanti del presidente dell’Assemblea nazionale di Caracas, Juan Guaidó, apre il campo a qualche riflessione sulla repubblica bolivariana di Maduro e sulla “non-posizione” sulla crisi espressa dall’Italia. Il tono della nota ministeriale è asettico: si informa dell’incontro del capo della ...

Rugby - Sei Nazioni 2019 : orgoglio azzurro all’Olimpico - una buona Italia cede per 26-15 al Galles : L’orgoglio, quello che è spesso mancato nell’ultimo periodo. Il pubblico di Roma ha dato quella spinta in più: allo Stadio Olimpico, al debutto casalingo stagionale nel Sei Nazioni, gli azzurri sono usciti sì sconfitti con il Galles, ma hanno dimostrato di valere un livello superiore rispetto a quello mostrato settimana scorsa a Murrayfield con la Scozia. I Dragoni si impongono nella seconda giornata del torneo per 26-15, portandosi ...

Sono tornato in Italia in vacanza. E - sì - l’ho trovata in buona salute (bagni a parte) : Sono appena rientrato da una meravigliosa vacanza di tre settimane in Italia. Roma, Costiera Amalfitana, Sicilia e Toscana. Quanto di meglio può offrire il nostro Paese, probabilmente. L’Italia è uno spettacolare coacervo di arte, cultura, storia, calore umano ed è incredibile notare quante differenti tipologie culturali, sociali ed umane si mescolino nello Stivale. Ma Sono tutte riflessioni abbastanza ovvie e scontate, che conoscete meglio di ...

Futsal - buona la prima per la nuova Italia di Musti : vittoria contro la Romania : Futsal, alla prima gara ufficiale arriva la prima vittoria per Alessio Musti sulla panchina della Nazionale Italiana buona la prima per la ‘nuova’ Italia. A Piatra Neam, nella partita d’esordio del commissario tecnico Alessio Musti, la nazionale di Futsal passa 2-0 in amichevole contro la Romania, reduce da quattro vittorie consecutive tra cui quella, prestigiosa, contro la Spagna. Nella ripresa, Sergio Romano sblocca il ...

Calcio a 5 - amichevole Romania-Italia 0-2 : buona la prima per Alessio Musti - decidono Romano e un’autorete di Stoica : buona la prima per Alessio Musti. L’Italia di Calcio a 5 ha iniziato bene il proprio percorso sotto la gestione del nuovo tecnico, sconfiggendo la Romania 2-0 a Piatra Neam? nella prima delle due amichevoli in programma in terra rumena. Gli azzurri si sono imposti alla Sala Polivalenta grazie alle reti di Sergio Romano al 4’04” del secondo tempo e ad un’autorete di Dumitru Stoica al 6’27” della ripresa. Una ...

Visco : "il mercato del lavoro in Italia non ha una buona flessibilità" : "Abbiamo una difficoltà di crescita soprattutto sul piano ciclico, sul piano dell'economia reale, e a questa bisogna far fronte mantenendo la politica monetaria sostanzialmente accomodante della Bce ...