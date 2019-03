Inter-Napoli | 5 ultras condannati per gli scontri in cui morì Daniele Belardinelli Pene

Tifoso ucciso prima di Inter-Napoli - condannati cinque ultrà nerazzurri : cinque condanne a pene fino a tre anni e otto mesi di carcere sono state inflitte ai cinque ultrà processati con rito abbreviato per rissa aggravata e altri reati in relazione agli scontri del...

Il commissario Asl Napoli 1 : «Nessuna indagine Interna - Ospina non era da codice rosso» : «Ha rifiutato il ricovero» Ai microfoni di Radio CRc è intervenuto Ciro Verdoliva commissario della Asl Napoli 1. Ha raccontato che Ospina è arrivato all’Ospedale San Paolo senza consultare il 118. E ha dichiarato che «non c’è alcuna indagine interna, solo una verifica per capire quali sono le migliori procedure da applicare». «Inizialmente è stato classificato come codice rosso poi tramutato in verde. Ero lì e ho visto un ottimo ...

Calcio - Serie A 2019 - 28ma giornata : derby della Madonnina all’Inter - sorride il Napoli : Le sfide odierne della 28ma giornata della Serie A di Calcio offrono molti spunti di riflessione: il piatto forte della tornata, il derby della Madonnina va all’Inter, che batte per 2-3 il Milan al termine di una sfida davvero incredibile con i nerazzurri per due volte avanti di due gol e per due volte vicini ad essere riacciuffati dai rossoneri. Spacca il match Vecino, nella ripresa raddoppia de Vrij. Accorcia Bakayoko, ma Lautaro ...

Autista del 118 minacciato a Napoli - si chiude all'Interno dell'ambulanza : Un Autista del 118 in servizio a Napoli, è stato costretto a chiudersi dentro il mezzo di emergenza per evitare un'aggressione. L' episodio è avvenuto lungo corso Umberto nel primo pomeriggio, durante ...

Gianni Mura : “Napoli - buon allenamento. L’Inter come all’oratorio” : “Napoli troppo cedevole, ma poteva permetterselo” Su Repubblica Gianni Mura commenta il turno di Europa League e ovviamente parte dal dato che il Napoli è in corsa e l’Inter no. come ogni competente di calcio che si rispetti, riguardo al Napoli scrive: 1-3 a Salisburgo, ma poteva permetterselo dopo il 3-0 dell’andata e ancor più dopo il gol di Milik in avvio. gol che obbligava gli avversari a segnarne 5, per passare. Quindi, buon ...

Europa League : le possibili avversarie del Napoli. Inter e Siviglia fuori - passano Chelsea e Arsenal : Ecco le sette squadre che il Napoli potrà pescare domani nel sorteggio per i quarti di finale di Europa League. Appuntamento domani, venerdì, alle 12. Lo Slavia Praga segna il gol decisivo al 119esimo e batte il Siviglia 4-3 ai supplementari, e va ai quarti. L’Arsenal ha rimontato il Rennes, ha vinto 3-0. Il Chelsea di Sarri ha scherzato la Dinamo Kiev: ha vinto 5-0 in trasferta Il Valencia si è salvata al 90esimo e ha pareggiato 1-1 in ...

L'Inter non combatte e dice addio all'Europa League. Il Napoli perde ma passa : A San Siro un'Inter spenta, prevedibile e mai seriamente pericola ha perso 1-0 contro l'Eincracht di Francoforte e ha salutato l'Europa League agli ottavi di finale. Una partita cominciata male con i tedeschi in gol dopo 5' minuti grazie ad una papera difensiva che metteva Luka Jovic solo davanti ad Handanovic, scavalcato da un pallonetto. Da quel momento, la partita è finita, e sono stati i giocatori di Francoforte a rischiare in ...

Dove guardare Inter-Eintracht e Salisburgo Napoli : Ottavi di finale di Europa League. Alle 18.55 Salisburgo-Napoli su Sky Sport Uno ; alle 21 Inter-Eintracht su TV8 e Sky Sport

Europa League – Inter e Napoli a caccia della qualificazione ai quarti : le quote di William Hill : Napoli favorito per il passaggio del turno, Inter obbligata a vincere contro il Francoforte: le quote di William Hill per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League Ultima giornata di ottavi di Europa League. I due club italiani scendono in campo per assicurarsi il passaggio alla fase successiva e sperano nei favori dei pronostici. William Hill in gioco dal 1934, è pronto a schierare imperdibili quote Maggiorate e a dare il ...

Europa League : Salisburgo-Napoli in diretta solo su Sky - Inter-Eintracht anche su Tv8 : Oggi, giovedì 14 marzo, torna l’Europa League con gli incontri validi per il ritorno degli ottavi di finale. Due le squadre italiane ancora in corsa, Inter e Napoli: gli azzurri saranno impegnati alle 18.55 in casa degli austriaci del Salisburgo (andata 0-3), i nerazzurri al Meazza ospiteranno alle 21 i tedeschi dell’Eintracht Francoforte (andata 0-0). Entrambe le partite saranno trasmesse su Sky, mentre il match di San Siro verrà ...

Europa League : stasera Inter-Eintracht e Salisburgo-Napoli : Ci sono due partite da vincere a San Siro. Una all'interno dello stadio e una nel resto della città. Luciano Spalletti, uomini contati ma orgoglio al massimo, ha l'obbligo di battere l'Eintracht ...

Europa League : le probabili formazioni di Napoli e Inter - dove vederle in tv : Inter-Eintracht Francoforte , ore 21 in diretta tv su Sky Sport e Tv8 , Inter, 4-2-3-1,: Handanovic; Cedric Soares, de Vrij, Ranocchia, D'Ambrosio; Vecino, Skriniar; Candreva, Borja Valero, Perisic; ...

Napoli - bimbo cianotico non respira per strada : poliziotti Intervengono e lo salvano : Veri e propri istanti di paura si sono vissuti nella giornata di domenica 10 marzo per le strade di Napoli. Momenti che, fortunatamente, grazie all'intervento di alcuni poliziotti che si trovavano in zona per la consueta attività d'ispezione del territorio, si sono trasformati in una grande gioia e in un profondo sospiro di sollievo per aver evitato che si consumasse una tragedia. Un bimbo di due anni, infatti, era diventato cianotico e non ...

Europa League - scelti gli arbitri : i precedenti per Inter e Napoli : In attesa di concludere il programma degli ottavi di finale di Champions League, si pensa anche alle partite di Europa League. Sarà lo spagnolo Carlos Del Cerro Grande l’arbitro a dirigere la gara di ritorno degli ottavi di Europa League tra Red Bull Salisburgo e Napoli, in programma domani sera in Austria, qualificazione ipotecata per la squadra di Carlo Ancelotti. In questa stagione, l’arbitro spagnolo ha diretto ben 26 ...