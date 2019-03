Fed più «colomba» sui tassi | nessun aumento nel 2019

Borse europee caute in attesa della Fed. Milano più stabile : Seduta negativa per le Borse europee mentre fa meglio Piazza Affari , che tiene sulla parità grazie ad alcuni spunti positivi fra le Blue Chips. A frenare i mercati continentali, che tirano il fiato ...

Fedez : altezza - età e figlio. La carriera e le canzoni più ascoltate : Fedez: altezza, età e figlio. La carriera e le canzoni più ascoltate Chi è Fedez e carriera Se dovessimo stilare una classifica degli uomini più famosi del momento, sicuramente Fedez sarebbe tra i primi della lista. Il rapper in questi anni ha collezionato con i suoi brani tantissimi successi ed ha partecipato a trasmissioni televisive molte seguite dal pubblico italiano. Recentemente è stato anche uno dei giudici dell’edizione 2018 di X ...

Festa del papà – Il messaggio di Federica Nargi per Alessandro Matri è commovente : “ti guardo e rimango sempre più innamorata” [FOTO] : Il messaggio speciale di Federica Nargi per Alessandro Matri nel giorno della Festa del papà Federica Nargi e Alessandro Matri sono una delle coppie più amate d’Italia. Solo pochi giorni fa, la bella ex velina ha dato luce alla sua secondogenita, la piccola Beatrice, che ha portato gioia e amore. Un regalo speciale per Alessandro Matri, che oggi dunque celebra la Festa del papà con un sapore ancor più dolce. E’ proprio per ...

Gli investitori scommettono su una Fed ancora più dovish : ... avvalorato dalle dichiarazioni rese da molti membri del FOMC e sostenuto dai dati non positivi dell'economia americana, in particolare quelli relativi al mercato del lavoro e al settore edilizio.

Donne - BonaFede : “Pene più dure per violenza sessuale - maltrattamenti e stalking. In arrivo pacchetto norme M5s” : “Per stare dalla parte delle Donne non servono le parole, ma i fatti”. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, intervistato da Repubblica, ha annunciato una nuova serie di norme volute dal Movimento 5 stelle e che saranno presentate nel primo pomeriggio nel corso di una conferenza stampa in Parlamento. “In questi giorni è in discussione in Parlamento il cosiddetto codice rosso, scritto a quattro mani con Giulia Bongiorno. ...

Preghiere a San Giuseppe : quali sono le più famose e usate dai Fedeli : Preghiere a San Giuseppe: quali sono le più famose e usate dai fedeli Preghiere al santo San Giuseppe è lo sposo di Maria e il padre putativo di Gesù. Rappresenta la giustizia e l’integrità. È venerato come santo sia da parte della Chiesa cattolica che da quella ortodossa. La Chiesa cattolica celebra San Giuseppe il 19 marzo e se questa data corrisponde alla domenica, la celebrazione festa è spostata al giorno seguente. Ad ...

Caso Kermode - Federer e Nadal vogliono vederci più chiaro : Dopo 18 anni nel mondo del tennis, credo di aver maturato un punto di vista che può aiutare a sapere di cosa abbiamo bisogno, non ho alcun interesse personale. Mi piacerebbe capire cosa sia successo '...

Oltre Instagram c’è di più (forse) - al via il tour di Fedez per Paranoia Airlines con la data zero a Vigevano : Il tour di Fedez per Paranoia Airlines muove i primi passi dalla data a Vigevano. Tra i suoi mille impegni, Federico Lucia ha quindi trovato tempo per la musica, quella della quale dovrebbe campare, con la tappa zero del tour che ha dedicato al suo ultimo album di inediti che ha raggiunto il mercato il 25 gennaio scorso. Sembrerà davvero assurdo ai più, ma Fedez sembra capace di stare lontano dalla lente del cellulare per qualche minuto e ...

Claudia Zanella - l’ex moglie di Fausto Brizzi : “Non potevo più vivere col fantasma delle sue inFedeltà” : “So che può esserci un tradimento, lo capisco in un matrimonio durato tanti anni, con figli grandi. In un matrimonio giovane com’era il nostro non dovrebbe accadere, e se poi succede dovrebbe rimanere fra le quattro mura di casa, dove parliamo, ci spieghiamo, affrontiamo la crisi noi due”. Così però non è stato e Claudia Zanella, ex moglie del regista Fausto Brizzi, ha deciso di raccontare a Vanity Fair la fine del loro ...

Fausto Brizzi - la rinascita dell'ex moglie : «Non potevo più vivere con le sue inFedeltà» : «So che può esserci un tradimento, lo capisco in un matrimonio durato tanti anni, con figli grandi. In un matrimonio giovane com?era il nostro non dovrebbe accadere, e se poi...

