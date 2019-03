Bollette a 28 giorni | c' è la data per la decisione

Risarcimento Bollette telefono a 28 giorni : sentenza rinviata a maggio : Risarcimento bollette telefono a 28 giorni: sentenza rinviata a maggio Nuova beffa per i consumatori che attendono i risarcimenti dalle bollette telefono a 28 giorni. Una beffa reiterata nel tempo, visto che già a fine 2018 il Consiglio di Stato decise, su richiesta delle compagnie telefoniche, di congelare e quindi sospendere i rimborsi. Una vicenda ormai annosa e ancora non risolta, visto che il Consiglio di Stato ha rinviato ancora una ...

Bollette 28 giorni - decisione slittata : 1.44 Rinvio sulla questione delle tariffe telefoniche a 28 giorni e relativi rimborsi: il Consiglio di Stato avrebbe rimandato la decisione a fine maggio. "Una vergogna! Siamo all'ennesimo rinvio! La giustizia continua a non funzionare, assecondando la politica dilatoria delle compagnie telefoniche, che si arrampicano sui muri e sugli specchi pur di rinviare il sacrosanto rimborso agli utenti", afferma Massimiiano Dona, presidente dell'Unione ...

