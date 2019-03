18app : Bonus Cultura – cos’è e come utilizzarlo : Il Bonus Cultura per i diciottenni è stata una misura variata dal governo Renzi e prorogata di anno in anno fino ad oggi. 18app è un semplice Bonus del valore di 500 € destinato a chi compie 18 anni, e che va speso interamente in libri, ebook, servizi digitali e corsi entro 6 mesi. In […] 18app: Bonus Cultura – cos’è e come utilizzarlo