Zingaretti apre la direzione del Pd alla sinistra movimentista e congeda i millennial

Pd : Zingaretti apre a intese ampie per europee e amministrative : Il neosegretario del Pd, NIcola Zingaretti, ha aperto a intese con altre forze del centrosinistra per presentare "liste competitive" alle elezioni europee e ad accordi con liste civiche per le elezioni comunali e regionali. "Alle europee so che Articolo 1 e socialisti di Nencini si stanno preparando per una loro lista", ha spiegato a margine di un incontro pubblico a Potenza, "c'è un'altra lista fatta credo ...

Zingaretti restauratore. Il Pd riapre Capalbio e rottama i quarantenni : A volte ritornano: da Prodi a Nanni Moretti a Letta alla Ferilli, mentre in attesa di Moni Ovadia ci si accontenta di Lello Arena. "Siamo all'ultima spiaggia", la buttano sul ridere dalle parti di Renzi, e la battuta non riguarda la scelta di Zingaretti come l'estrema possibilità del Pd di risalire a galla, quanto proprio l'Ultima Spiaggia, lo stabilimento simbolo di una certa sinistra alle vongole, quella di Capalbio, dove il nuovo segretario ...

M5s “corteggia” il Pd - ma Zingaretti non apre : no a furbizie : Al momento non si può parlare di un vero e proprio "corteggiamento", ma sicuramente il Movimento 5 stelle sta "studiando" le prime mosse di Nicola Zingaretti alla guida del Pd. Certo il governo appare ancora saldo, ma i pentastellati escono dalle batoste alle regionali di Abruzzo e Sardegna e guardano i sondaggi in calo. E allora perché non coltivare un possibile piano B? Ieri a fare la prima mossa è stato Luigi Di Maio, sfidando il neo ...