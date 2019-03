Reddito | governo pone fiducia alla Camera

Reddito di cittadinanza - il governo pone la fiducia sul decretone : Roma, 19 mar., askanews, - Il governo ha posto la questione di fiducia sul decretone su Reddito di cittadinanza e quota 100. Lo ha annunciato il ministro dei rapporti con il Parlamento, Riccardo ...

Decretone - governo mette la fiducia. Pd e Fi abbandonano Commissioni : “Farsa”. In oltre 600mila hanno chiesto il Reddito : Il governo ha posto la questione di fiducia alla Camera sul Decretone, che contiene le norme sul reddito di cittadinanza e sulla quota 100 in materia pensionistica: lo ha annunciato nell’Aula di Montecitorio il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro. Contestualmente è stata convocata la conferenza dei capigruppo, che dovrà stabilire il prosieguo dei lavori parlamentari. Da ricordare che la scadenza del testo è fissata per il ...

Brunetta : “Flat tax di Salvini? Fa ridere i polli. Se andassimo al governo la faremmo e cancelleremmo Reddito cittadinanza” : “Flat tax? Ma quale flat tax? Hanno speso tutto per reddito di cittadinanza e quota 100, ora non ci sono neanche gli occhi per piangere. E’ semplicemente una cosa ridicola, che fa ridere i polli“. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus dal deputato di Forza Italia, Renato Brunetta. L’ex ministro si pronuncia con toni molto critici sul governo gialloverde: ...

[Il retroscena] Il momento più difficile del governo : Reddito - Quota 100 - la Cina e la decisione sul processo a Salvini : ... il controllo dei dati, dei telefoni, dei dati sanitari, dell'energia: non vorrei che domani qualcuno saltasse dall'altra parte del mondo e spegnesse l'interruttore per motivi di concorrenza o ...

[Il retroscena] Il momento più difficile del governo : Reddito - Quota 100 - la Cina e la decisione sull'arresto di Salvini : La cifra indicata è una stima circolata - informalmente - al ministero dell'Economia. "La flat tax è nel contratto di governo; lei si occupi delle Regioni del Sud, che hanno bisogno di qualcuno che ...

65 nuovi Carabinieri e 100 uomini della Finanza : il governo crea il pool anti furbetti del Reddito di cittadinanza : I centri per l'impiego Per la cronaca il grosso delle assunzioni sono quelle nei centri per l'impiego, che potranno acquisire fino a 7.600 nuovi lavoratori, di cui 3.000 nel 2020 e 4.600 nel 2021. ...

Milano - Ncc in protesta contro il governo : "In fila per chiedere Reddito di cittadinanza" : Milano, 13 marzo 2019 - Ncc in protesta a Milano contro la nuova regolamentazione introdotta dal governo. Un presidio di autisti è stato organizzato sotto il palazzo della Regione Lombardia. "Visto ...

Napoli - gli Ncc contro il governo : «Vogliamo Reddito di cittadinanza» : Decine di autisti in fila davanti ad un ufficio postale di Napoli nei pressi della sede della giunta regionale della Campania per chiedere il reddito di Cittadinanza. È la protesta rivolta al...

Reddito di cittadinanza - raggiunto accordo Governo-Regioni. Grieco : 'Intesa che farà bene al paese' : ...il giorno dopo l'Intesa raggiunta al ministero per lo Sviluppo economico sulla riduzione da 6mila a tremila del numero dei navigator assunti da Anpal che si occuperanno del reinserimento nel mondo ...

