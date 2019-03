ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2019) L’hanno chiamata “Salvare l’Italia” contro “l’invasione” dei migranti. E per la manifestazione non hanno scelto una data casuale: il 23 marzo, centenario della costituzione deidi combattimento.ha organizzato per sabato alle 15.30 unnazionale aa cui parteciperà anche il suo leader e fondatore, Roberto Fiore, ma lanegli ultimi giorni si è ribellata: ilMatteo Biffoni ha chiesto alla Questura di bloccarla e ieri la Chiesa pratese ha lanciato un appello contro ilperché “anon ci può essere spazio per culture sovraniste e xenofobe”. Nel frattempo, su change.org è stata lanciata una raccolta firme dal titolo “Fermiamo la manifestazionesta a” che in pochi giorni ha già raccolto quasi 15mila firme. Lunedì il Comitato provinciale per la sicurezza pubblica avrebbe dovuto prendere una decisione sulla fattibilità della ...

rubio_chef : Che poi mandano i ragazzini de 16 anni a fa le svastiche. Fate ride - simonabonafe : Celebrare i 100 anni dalla nascita del fascismo è contro i principi della nostra Costituzione. Per questo sosteniam… - Noovyis : Un nuovo post (Prato, Forza Nuova in corteo per i cento anni dei Fasci. Città in rivolta, dal sindaco al vescovo. M… -