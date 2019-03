Nave migranti | Parolin | Auspico procedure umane per gestire questa emergenza

Nave Jonio attracca a Lampedusa : sbarcati i migranti : Salvini : 'Sequestrata - chi sbaglia paga. Tutto organizzato da giorni' : Per il segretario Pd Nicola Zingaretti , siamo di fronte 'all'ennesima sceneggiata': 'In totale assenza di politica estera e sull'immigrazione, stiamo assistendo all'ennesimo tragica sceneggiata ...

La Mare Jonio nel porto di Lampedusa : migranti a terra - la Nave sequestrata dalla Finanza : Nelle prossime ore gli interrogatori dell’equipaggio. Pronta una direttiva del Viminale per fer Mare le Ong

Migranti : Nave Jonio - domani pm Agrigento interrogano equipaggio : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - Sarà interrogato domani mattina, come apprende l'Adnkronos, l' equipaggio della Nave Mare Jonio . Sarà il Procuratore aggiunto Salvatore Vella, insieme con un pm, a sentire i componenti della Nave . Saranno anche sentiti i Migranti a bordo. La Procura, che ha aperto un fa

Migranti : Nave Jonio entra in porto a Lampedusa : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - La nave Jonio è appena entra ta in porto al molo commerciale di Lampedusa . Sul molo decine di poliziotti e carabinieri. A bordo ci sono 48 Migranti .

Migranti - ok a sbarco Mare Jonio. Procura dispone sequestro Nave | : L'imbarcazione della Mediterranea Saving Humans, che ha soccorso 49 persone, è entrata nel porto di Lampedusa. Aperto fascicolo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Salvini: Sequetsrata ...

Migranti : Lampedusa - Nave Jonio sta entrando in porto : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - La nave Mare Jonio sta entrando nel porto di Lampedusa . L'imbarcazione, che da stamattina era alla fonda, è scortata da due motovedette della Guardia di Finanza.

Migranti - sequestrata la Nave Mare Jonio : La Procura della Repubblica di Agrigento, guidata da Luigi Patronaggio, ha aperto un'inchiesta, al momento contro ignoti, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sul caso della nave ...

Mare Jonio - Salvini : “I migranti a Lampedusa? Se ci sarà sequestro della Nave possono sbarcare” : “Non sono venuto a pregare per il processo, domani dirò in Aula tutto quello che devo dire. E’ stata una giornata molto impegnativa, tra sblocca cantieri, Cina, nave a Lampedusa, belle operazioni antimafia, è stata una giornata intensa. Ora vado a casa e studio cosa dirò in Aula domani”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini sorpreso all’uscita di una Chiesa nel centro di Roma. “Se ci sarà un sequestro della ...