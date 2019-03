Napoli - spari contro due noti bar di piazza Trieste e Trento : Colpi di pistola sono stati esplosi questa notte verso le 2 in piazza Trieste e Trento, nel cuore del centro di Napoli, contro le installazioni di due bar da sconosciuti. I due locali, «Caffe...

Napoli - spari contro due noti bar di piazza Trieste e Trento : Colpi di pistola sono stati esplosi questa notte verso le 2 in piazza Trieste e Trento, nel cuore del centro di Napoli, contro le installazioni di due bar da sconosciuti. I due locali, «Caffe...

Napoli - stesa nel centro storico : spari contro centro scommesse : È probabilmente riconducibile ad un'altra stesa, spari all'impazzata di gang di giovani in moto, l'episodio della scorsa notte in pieno centro a Napoli. I Carabinieri della compagnia centro sono ...

Napoli - stesa nel centro storico : spari contro centro scommesse : È probabilmente riconducibile ad un'altra stesa (spari all'impazzata di gang di giovani in moto) l'episodio della scorsa notte in pieno centro a Napoli. I Carabinieri della...

Sorbillo : "Gli spari? Il centro storico di Napoli vive il momento più difficile degli ultimi tempi" : "Ieri abbiamo fatto un altro passo indietro qui nel centro di Napoli, siamo tornati alla notte del 16 gennaio. Quello che è accaduto a Di Matteo dimostra quanto il centro storico viva un momento difficile, forse il più difficile degli ultimi tempi". Lo afferma Gino Sorbillo commentando gli spari che sono stati esplosi contro la pizzeria di Di Matteo, a via dei Tribunali, a poco più di un mese dall'ordigno fatto esplodere ...

Spari contro Di Matteo - parla Sorbillo : 'Al centro storico di Napoli momento difficile' : 'Ieri abbiamo fatto un altro passo indietro qui nel centro di Napoli, siamo tornati alla notte del 16 gennaio. Quello che è accaduto a Di Matteo dimostra quanto il centro storico viva un momento ...

Napoli - ancora una stesa in città : ?spari e bossoli a terra a Ponticelli : Questa mattina alle 6,30 ignoti hanno esploso colpi d'arma da fuoco in via Vera Lombardi,nel quartiere napoletano di Ponticelli. I carabinieri della compagnia di Poggioreale e della sezione...

Raffica di spari contro una storica pizzeria di Napoli : "Tutte le sere ci sono stese" : Raid contro la pizzeria Di Matteo in Via dei Tribunali. Nella stessa strada era esplosa una bomba carta contro Sorbillo...

Napoli - spari contro la pizzeria 'Di Matteo' nel centro storico : Napoli, 25 feb., askanews, - A Napoli colpi d'arma da fuoco nella notte contro la pizzeria 'Di Matteo' in via dei Tribunali, nel centro storico, uno dei locali storici più noti della città. Sul posto ...

Spari contro la pizzeria 'Di Matteo' nel centro storico di Napoli : Napoli, 25 feb., askanews, - A Napoli colpi d'arma da fuoco nella notte contro la pizzeria 'Di Matteo' in via dei Tribunali, nel centro storico, uno dei locali storici più noti della città. Sul posto ...

Napoli - spari contro la pizzeria "Di Matteo" nel centro storico : Napoli, 25 feb., askanews, - A Napoli colpi d'arma da fuoco nella notte contro la pizzeria "Di Matteo" in via dei Tribunali, nel centro storico, uno dei locali storici più noti della città.Sul posto ...

La disparità del Viminale : sì a juventini di Torino a Napoli - no a napoletani allo Stadium : Doppi standard Tu chiamala, se vuoi, discriminazione. O comunque doppio standard. C’è qualcosa che non torna nella decisione assunta dal ministero dell’Interno per la partita tra Napoli e Juventus che si disputerà al San Paolo domenica prossima – 3 marzo – alle 20.30. Per Napoli-Juventus sarà riaperto il settore ospiti. E sarà riaperto a tutti i tifosi muniti di tessera del tifoso della Juventus. Senza alcuna distinzione ...

Giallo a Napoli - spari in ospedale al Loreto Mare : nel soffitto il foro di un proiettile : Un proiettile ha colpito il soffitto interno dell'ospedale Loreto Mare, penetrando al quarto piano del nosocomio. Il colpo ha rotto il vetro di una finestra nel corridoio e crepato una piccola ...

Napoli - spari nella notte in pieno centro storico : Napoli, 3 feb. - Sparatoria in strada a Napoli, in pieno centro storico . Verso le 3.50 i carabinieri sono intervenuti in via Francesco Saverio Gargiulo, dove all'altezza del civico 17 ignoti hanno ...