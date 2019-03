Lampedusa | Salvini a Sky Tg24 | ' La nave dei centri sociali non entra'

Migranti - nave Ong Mare Jonio a Lampedusa. Sindaco : «Sbarchino». No di Salvini. Di Maio : non sarà nuovo caso Diciotti : I 49 Migranti a bordo della nave Mare Jonio della ong Mediterranea Saving Humans sono arrivati al largo di Lampedusa ma mentre il Sindaco dell'isola è disponibile allo sbarco, il...

Totò Martello : "I migranti a Lampedusa sono i benvenuti. Salvini? In mare non esistono circolari" : La nave Mediterranea è vicina alla costa di Lampedusa, il sindaco dell'isola la può vedere dalla finestra del suo ufficio: "sono alla fonda a poco più di un miglio dalla costa. Noi siamo qui che li aspettiamo. Se arrivano sono i benvenuti...", dice Totò Martello all'AdnKronos. Non c'è stato, al momento, nessun contatto, tra il Comune e l'imbarcazione con a bordo 49 migranti. "Se c'è bisogno del nostro ...

Migranti : sindaco Lampedusa - 'la circolare di Salvini? A mare non esistono circolari...' : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - "So che la nuova circolare del ministro Salvini è stata trasmessa in nottata alle autorità, ma in mare non esistono le circolari. Se hai bisogno e se c'è bisogno io chiedo di entrare, insomma, mi devi fare entrare. E basta". Lo ha detto all'Adnkronos il sindaco di Lamp

Sea Watch verso Lampedusa per il mare in tempesta. Salvini : provocazione : 'Ennesima provocazione in vista: dopo aver sostato per giorni in acque maltesi, la nave olandese Sea Watch3 con 47 a bordo salvate in mare si sta dirigendo verso l'Italia. Ribadisco che la nostra ...

