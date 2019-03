Il Real vuole pescare in A | idea Pjanic

Varane vuole lasciare il Real Madrid! Duello Juve-United - ecco quanto costa : Raphael Varane pensa di lasciare il Real Madrid. Il difensore francese, campione del mondo con la nazionale transalpina e nella classifica dell'ultimo Pallone d'Oro, è alla ricerca di nuove sfide e, come scrive L'Equipe , vuole lasciare le Merengues , nonostante il ritorno del ...

Rivoluzione Real Madrid : Zidane vuole Manè e tenta Hazard : Madrid - Prende forma, almeno nelle intenzioni, il nuovo Real Madrid. Zidane, tornato sulla panchina delle merengues , starebbe pensando a Sadio Mané, secondo quanto rivela " France Football ". Torna ...

Bale - l’agente tranquillizza i blancos : “Vuole chiudere al Real Madrid” : Bale – Dopo alcune voci di mercato che hanno destabilizzato l’ambiente in casa Real Madrid, a calmare i supporters blancos ci ha pensato l’agente di Gareth Bale. Quest’ultimo ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il futuro del proprio assistito: “Bale vuole giocare il resto della sua carriera al Real Madrid. Adesso è molto felice, ha già […] L'articolo Bale, l’agente tranquillizza i blancos: ...

Juventus - Isco vuole i bianconeri : è stanco del Real Madrid : Juventus Isco – Dopo l’affare Ronaldo, in casa Juventus non c’è più un giocatore che possa essere considerato inarrivabile. Quest’estate il colpo che ha spaccato in due la storia recente dei bianconeri, l’acquisto dell'”alieno” che è sbarcato a Torino con un vero grande obiettivo: la conquista della Champions League. 100 e oltre milioni di spesa per […] L'articolo Juventus, Isco vuole i bianconeri: ...

Real Madrid - Zidane allontana la Juve e vuole tenere Marcelo : Dopo la presentazione di ieri, il neo-tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, vuole subito mettere le cose in chiaro. Il francese, secondo il quotidiano portoghese “A Bola“, vorrebbe trattenere Marcelo. Il terzino brasiliano piace molto alla Juventus, dove ritroverebbe Cristiano Ronaldo. Il tecnico dei “Blancos”, tornato sulla panchina madrilista, dopo le dimissioni al termine della scorsa stagione, vuole ...

A Bola Brasil : «Occhio Juve - Zidane vuole trattenere Marcelo al Real Madrid» : TORINO - Il clamoroso ritorno di Zidane sulla panchina del Real Madrid potrebbe cambiare molte cose in casa dei blancos. La situazione nello spogliatoio delle merengues è caratterizzata da malumori e ...

Caos Real Madrid : il presidente vuole Mourinho - i soci Loew : Madrid - Non c'è luce alla fine della settimana più dura e confusa nella storia recente del Real Madrid . Considerato ormai certo l'esonero di Santiago Solari dopo la partita di domenica contro il ...

Zidane Real Madrid - Florentino Peres vuole Zizou per la ricostruzione : Zidane Real Madrid – Il giorno dopo il clamoroso ko per 4-1 al Santiago Bernabeu contro l’Ajax, che ha sancito l’eliminazione agli ottavi di finale di Champions League, la stampa spagnola condanna il Real Madrid, reduce da una delle settimane peggiori della sua storia. -> Leggi anche: Real Madrid, Solari non si dimette: “E’ stata una […] L'articolo Zidane Real Madrid, Florentino Peres vuole Zizou per la ...

Juventus - Marcelo vuole lasciare il Real Madrid : Paratici è pronto : Juventus Marcelo – Lo sappiamo, la Juventus non è nuova a trasformare fantasie di mercato con Realtà. E’ proprio per questo che la società bianconera ha messo gli occhi su uno dei terzini più forti al mondo: Marcelo. Il brasiliano sembra essere in rotta con il Real Madrid e, dopo tanti anni e tanti trofei […] L'articolo Juventus, Marcelo vuole lasciare il Real Madrid: Paratici è pronto proviene da Serie A News Calcio - Notizie ...

TeleMadrid : 'Marcelo vuole la Juve : due incontri per chiedere la cessione al Real' : TORINO - Anche la stagione 2018/19 è ancora nel vivo, sembrano già partiti i titoli di coda dell'avventura al Real Madrid di Marcelo . Seconto quanto riporta TeleMadrid l'esterno brasiliano in questa ...

