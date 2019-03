Il Nome della Rosa | Ultima Puntata | Le Trame di Bernardo Gui!

uominiedonnenews

(Di martedì 19 marzo 2019) Il, trama quarta e: Remigio viene condannato per gli omicidi ma il suo processo sarà motivo di tante torture, non solo per lui. Un’altra morte al monastero. Guglielmo sempre alla ricerca del manoscritto.L’de “Il” in onda su Rai1 lascerà incollati i telespettatori fino alla fine per dare un colpevole a tutto quello che di brutto sta succedendo all’interno del Monastero.Gui è disposto a tutto pur di portare avanti i suoi interessi e cioè di avallare il concetto di una Chiesa che deve essere ricca per poter portare avanti le sue missioni. Un altro frate che entra in possesso del manoscritto e decide di metterlo al sicuro muore improvvisamente durante la messa. Guglielmo, però, è sempre intenzionato ad andare avanti per trovare il colpevole di tutto. Riuscirà a mettere fine a questa ondata di violenza senza mettere ...

AngeloTofalo : Vi presento gli angeli custodi dei nostri cieli. Uomini e donne coraggiosi che rischiano la vita in nome della Sicu… - Raiofficialnews : Un best seller, un cast internazionale, una serie venduta in 130 Paesi. #IlNomeDellaRosa, il terzo appuntamento. ST… - Corriere : La premier della Nuova Zelanda Jacinda Ardern, davanti al Parlamento del suo Paese, ha promesso che non pronuncerà… -