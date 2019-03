I ragazzi dei corsi commerciali e socio sanitari si raccontano

A Palermo l'iniziativa ecologista dei ragazzi di Azzizzart : ripulire la spiaggia : Pezzi di legno marcio, plastica a perdita d'occhio e rifiuti di ogni genere. È questo ciò che hanno trovato sabato scorso i ragazzi dell'associazione artistica Azzizzart, sul litorale palermitano di via Messina Marine. Armati di guanti e attrezzature, si sono quindi riuniti per cercare di ripulire la zona da questi rifiuti inquinanti, soprattutto per lanciare un importante e attualissimo messaggio alla popolazione: il mondo è ammalato, e noi ne ...

Roma - litiga con dei ragazzi - 50enne colpito da pugno cade e sbatte la testa : è grave : Un pugno improvviso sferrato con violenza da un ragazzo con cui stava parlando: un 55 enne italiano è caduto a terra sbattendo la nuca e ora è in pericolo di vita. E' accaduto ieri verso le 20 a largo ...

Roma - litiga con dei ragazzi - 50enne colpito da pugno cade e sbatte la testa : è gravissimo : Un pugno improvviso sferrato con violenza da un ragazzo con cui stava parlando: un 55 enne italiano è caduto a terra sbattendo la nuca e ora è in pericolo di vita. E' accaduto ieri...

Roma - litiga con dei ragazzi - 50enne colpito da pugno cade e sbatte la testa : è gravissimo : Un pugno improvviso sferrato con violenza da un ragazzo con cui stava parlando: un 55 enne italiano è caduto a terra sbattendo la nuca e ora è in pericolo di vita. E' accaduto ieri...

Roma - litiga con dei ragazzi - 50enne colpito da pugno cade e sbatte la testa : è gravissimo : Un pugno improvviso sferrato con violenza da un ragazzo con cui stava parlando: un 55 enne italiano è caduto a terra sbattendo la nuca e ora è in pericolo di vita. E' accaduto ieri...

Roma - litiga con dei ragazzi - 50enne colpito da pugno cade e sbatte la testa : è gravissimo : Un pugno improvviso sferrato con violenza da un ragazzo con cui stava parlando: un 55 enne italiano è caduto a terra sbattendo la nuca e ora è in pericolo di vita. E' accaduto ieri...

Padova - la vita in appartamento da soli dei ragazzi Down : «Casa - lavoro - amici. È una conquista speciale» : Padova Marco cucina per tutti, la sua pasta al pesto è leggenda. Elena adora ballare, ha fatto parte del musical Grease. Valentina ama i romanzi, ma le piace anche prendersi cura degli amici: è lei ...

L’urlo dei ragazzi italiani : “Guariremo questo pianeta sfregiato dai nostri genitori” : A corteo appena partito, quando migliaia di mani iniziano a scandire all’unisono «We will rock you», è come imbarcarsi in un viaggio nello spazio e nel tempo. E atterrare nel cuore del Wembley Stadium di Londra, tra i 70 mila che assistettero all’oceanica esibizione dei Queen per il Live Aid, la mobilitazione dei big della musica contro siccità e c...

L'urlo dei ragazzi italiani : "Guariremo questo pianeta sfregiato dai nostri genitori" : 'Greta Thunberg ha detto che non si è mai troppo piccoli per fare la differenza', dice prima di snocciolare un Bignami di economia a basso impatto ambientale: 'Abbassate la temperatura in casa, usate ...

Franco Prodi : 'Giusta la protesta dei ragazzi - ma i cambiamenti del clima sono ancora tutti da decifrare' - di C. Paudice - : Professor Prodi, oggi una marea di giovani ha invaso le strade di molte città del mondo per manifestare contro l'inerzia dei governi rispetto al cambiamento climatico. Lei che opinione si è fatto di ...

Franco Prodi : "Giusta la protesta dei ragazzi - ma i cambiamenti del clima sono ancora tutti da decifrare" : C'è l'urgenza di contrastare il deterioramento ambientale, ma c'è anche quella di approfondire la conoscenza del sistema clima, oggi così incompleta da non poterci permettere - come spesso si fa erroneamente - di far risalire a singole e determinate cause il riscaldamento globale. In un'intervista ad HuffPost Franco Prodi, climatologo di fama internazionale ed ex direttore dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del clima ...

Clima - "FridaysForFuture" : il popolo dei ragazzi a Roma : Roma, 15 mar., askanews, - Una piazza bellissima; quella dei cortei oggi in tutta Italia per il "Global Strike for Future", la mobilitazione mondiale, circa 200 Paesi e 1700 città, per pretendere dai ...

There is no planet B : un richiamo dei ragazzi alla politica : Greta Thunberg ha solo 16 anni ma ha già le idee molto chiare, tanto che la sua battaglia contro i cambiamenti climatici sta ispirando un'intera generazione e sollevando il velo di ipocrisia che oscura un tema cruciale e decisivo per il futuro del pianeta."Voglio che i politici diano priorità alla questione climatica, concentrandosi sul clima e trattandolo come una crisi. La gente pensa che si possa risolvere il problema senza ...

Contest “Il clima cambia - cambiamo anche noi” : la testimonianza dei ragazzi delle scuole medie e superiori : Datameteo.com partner dell’8ª Giornata della Meteorologia e l’Ente di gestione Aree Protette Alpi Marittime promuovono un Contest dal titolo “Il clima cambia, cambiamo anche noi” che riguarda che riguarda i territori del Parc national du Mercantour (FR), del Parc national des Ecrins (FR), del Parco Fluviale Gesso e Stura – Ente gestore Comune di Cuneo (IT), dell’APAM (IT) e dell’Unione di Comuni “Colline di Langa e del Barolo”. “Agire in ...