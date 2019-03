Giallo a Roma | donna trovata morta con lo scotch sulla bocca

Il romanzo di Achi - Operazione P.I.C : un Giallo appassionante dai contorni riflessivi : Cercano di smascherare I Figli di Skotos, una presunta setta ben radicata nel territorio italiano, i protagonisti dell’ultimo racconto di Achi dal titolo Operazione P.I.C – Un mistero nelle isole Partenopee. Cruenti misteri avvolgono l’assassinio di tre preti avvenuto nelle isole dell’arcipelago campano. Un insolito romanzo giallo Non si tratta del solito romanzo giallo in cui il caso viene risolto dall’intuizione di un comune investigatore. Qui ...

Di Biagio si propone alla Roma : “in Giallorosso nella prossima stagione? Sarebbe bellissimo” : Gigi Di Biagio è attualmente il tecnico dell’Under 21 della Nazionale italiana, in futuro però gradirebbe la panchina giallorossa Gigi Di Biagio è stato inserito nel listone di tecnici che a fine stagione potrebbe sedere sulla panchina della Roma. Ranieri è infatti stato ingaggiato come traghettatore, ma probabilmente vi sarà un nuovo capovolgimento in estate. Di Biagio quest’oggi ha espresso in conferenza stampa un certo ...

Roma-Napoli è l'ultima spiaggia per i Giallorossi : un pari potrebbe non bastare : Roma-Napoli è diventata una partita delicatissima per la stagione dei giallorossi: si gioca il 31 marzo alle 15:00 e sarà possibile vederla su Sky calcio e Sky sport serie A oppure in modalità streaming su Sky Go. Roma-Napoli è la partita di cartello del ventinovesimo turno di serie A, giornata in cui è in programma anche Inter-Lazio....Continua a leggere

Gasperini Roma - il tecnico in pole per la panchina Giallorossa : Gasperini Roma – Il presidente Antonio Percassi lo vuole a vita all’Atalanta, ma nel futuro di Gian Piero Gasperini si prospetta un possibile bivio per Roma. Secondo quanto apprende SerieANews da fonti qualificate il tecnico che sta portando in alto la Dea sogna un’altra chance sulla panchina di una big della serie A dopo l’esperienza fallimentare […] L'articolo Gasperini Roma, il tecnico in pole per la panchina ...

Spal-Roma - i Giallorossi affondano ancora una volta : addio Champions? Rocchi ancora disastroso : Flop. Non ci sono altre parole per descrivere l'ennesimo naufragio della Roma in questa stagione. Una trasferta quella a Ferrara contro la Spal che doveva servire ai giallorossi per guadagnare punti ...

La Roma cade in casa della Spal : i Giallorossi perdono 2-1 : La Roma di Claudio Ranieri, dopo aver rischiato di pareggiare contro l'Empoli la scorsa settimana, perde per 2-1 contro la Spal di Leonardo Semplici che impone la prima sconfitta della nuova era ...

VIDEO SPAL-Roma 2-1 - Highlights e sintesi della partita. Fares e Petagna puniscono i Giallorossi : La SPAL ha sconfitto la Roma per 2-1 nel match valido per la 28^ giornata della Serie A. Gli emiliani si sono imposti di fronte al proprio pubblico e hanno conquistato una vittoria fondamentale in ottica salvezza mentre i giallorossi hanno perso e ora la prossima Champions League si fa lontana. Fares ha portato in vantaggio i padroni di casa, Perotti ha pareggiato su calcio di rigore ma poi Petagna ha fatto esultare i biancoblù. Di seguito il ...

La ‘cura’ Ranieri non fa bene alla Roma - Giallorossi ko contro la Spal : Perotti su rigore non basta [GALLERY] : La Roma delude ancora, i giallorossi ko in trasferta contro la Spal: un rigore realizzato da Diego Perotti non basta alla formazione di Claudio Ranieri La sconfitta nel derby e l’eliminazione dalla Champions League hanno sancito l’addio di Eusebio Di Francesco alla Roma. La ‘cura’ Claudio Ranieri però non sembra fare meglio ai giallorossi, battuti dalla Spal alla 28ª giornata di Serie A. Dopo la vittoria contro ...

Spal-Roma - probabili formazioni e pronostici : Giallorossi favoriti nelle quote : Grande attesa per Spal-Roma, match in calendario sabato 16 marzo con fischio d'inizio alle ore 18:00. Siamo arrivati ormai alla ventottesima giornata di campionato e le due squadre sono ancora in corsa per i rispettivi obiettivi. I pronostici vedono ovviamente favorita la Roma, vista la caratura della squadra, ma occhio alle sorprese perché la Spal ha dimostrato di potersela giocare alla pari con chiunque. La Roma al momento è al quinto posto ...

Spal-Roma - i convocati di Ranieri : tantissime le assenze nella lista dell’allenatore Giallorosso : L’allenatore della Roma recupera Dzeko che ha scontato la squalifica ma deve fare a meno di altri sei giocatori Vigilia di campionato per la Roma, che domani fa visita alla Spal nell’anticipo delle 18. Continua a l’emergenza infermeria per Claudio Ranieri, costretto a dover rinunciare a ben sei calciatori. Recuperato Zaniolo dal problema al polpaccio e rientrato Dzeko dalla squalifica, l’allenatore giallorosso non ...

Roma-Empoli 2-1 - 27a giornata Serie A 2019 : esordio vincente per Ranieri sulla panchina Giallorossa - decide la rete di Schick : Successo di fondamentale importanza per la Roma nel posticipo della 27a giornata della Serie A 2018-2019. La formazione giallorossa si è imposta sull’Empoli con il risultato di 2-1 grazie alle reti di El Shaarawy e di Schick, ma ha sofferto tantissimo nel finale rischiando anche la beffa del pareggio con una rete annullata alla squadra toscana grazie all’intervento della VAR. esordio positivo dunque per Claudio Ranieri che conquista ...

Roma-Empoli - diretta live : Giallorossi in 10! : Roma-Empoli, FORMAZIONI UFFICIALI – Monday night in Serie A, si chiude la 27^ giornata con il posticipo dell’Olimpico tra Roma ed Empoli. E’ la prima di Ranieri al suo ritorno nella capitale, giallorossi costretti subito a fare risultato. In quelle zone, infatti, corrono tutte, e non è più possibile perdere punti dalla Champions. FORMAZIONI UFFICIALI ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Juan Jesus, Marcano, Santon; Cristante, ...

Roma-Empoli - diretta live : secondo tempo - 2-1 per i Giallorossi : Roma-Empoli, FORMAZIONI UFFICIALI – Monday night in Serie A, si chiude la 27^ giornata con il posticipo dell’Olimpico tra Roma ed Empoli. E’ la prima di Ranieri al suo ritorno nella capitale, giallorossi costretti subito a fare risultato. In quelle zone, infatti, corrono tutte, e non è più possibile perdere punti dalla Champions. FORMAZIONI UFFICIALI ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Juan Jesus, Marcano, Santon; Cristante, ...

Roma-Empoli 2-1 La Diretta Schick - nuovo vantaggio Giallorosso : Si chiude col posticipo del lunedì sera tra Roma ed Empoli il programma della 27esima giornata di Serie A. I capitolini, per i quali c'è comunque almeno un quarto posto da conquistare in campionato, ...