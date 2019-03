Cristel Carrisi fa il bis | «Aspetto una bambina» Per la «felicità» di nonno Al Bano

Cristel Carrisi - il retroscena sulla separazione dei genitori : 'Avevo già capito' : Ieri negli studi Rai da dove viene trasmessa Domenica In sono arrivate come ospiti Cristel e Romina Carrisi per omaggiare Al Bano. La terzogenita della coppia Carrisi-Power ha ripercorso i momenti più belli della sua famiglia ma anche il dramma della separazione dei suoi genitori. Nel salotto di Mara Venier, Cristel ha fornito degli importanti retroscena sulla fine del matrimonio della storica coppia formata da Albano Carrisi e Romina Power. ...

Cristel CARRISI/ "Quando i miei si sono separati - tutti volevano...' - Domenica In - : CRISTEL CARRISI, figlia di Al Bano e Romina Power, racconta a Domenica In il dolore per la separazione dei genitori. E sulla bambina che aspetta...

La figlia di Al Bano Cristel Carrisi racconta di essere incinta : Cristel Carrisi racconta di essere incinta, nascerà per ferragosto Cristel Carrisi, ospitata insieme a sua sorella Romina Jr. a Domenica IN è raggiante: “Sono incinta di 5 mesi” rivela con un sorriso stampato sulla bocca. Solo pochi giorni l’indiscrezione della quale vi abbiamo parlato con cognizione di causa tramite il settimanale Oggi in cui Al … Continue reading La figlia di Al Bano Cristel Carrisi racconta di essere ...

Domenica In - Cristel Carrisi : 'Quando i miei si sono lasciati sono andata all'estero' : Domenica In oggi ha voluto omaggiare tutti i papà del mondo in vista della festa del 19 marzo. Ospiti di Mara Venier sono arrivate negli studi di Rai1 Cristel e Romina Carrisi. Le due sorelle con la complicità della conduttrice hanno ripercorso la vita vissuta accanto ai loro genitori tra gioie e dolori ed hanno rilasciato delle dichiarazioni piuttosto importanti. Cristel Carrisi è la terzogenita nata dall'unione in matrimonio tra Albano e ...

Le figlie di Al Bano Cristel e Romina Carrisi a Domenica In : 'Volevamo fare tv - penalizzate dai nostri genitori' : È la conduttrice a riaprire una brutta ferita e le difficoltà a 'sfondare' nel mondo dello spettacolo. 'Io ho avuto un agente che non credeva in me. Io volevo fare i provini, ma lui mi diceva che non ...

Cristel Carrisi a Domenica In confessa un dolore su Al Bano e Romina : Domenica In, Cristel Carrisi sul divorzio di Al Bano Romina: “Una sofferenza” Le trasmissioni televisive non possono fare a meno della famiglia Carrisi. Mara Venier ha invitato oggi a Domenica In Cristel Carrisi e la sorella Romina, figle di Al Bano, che si sono raccontate in na lunga intervista ripercorrendo la loro infanzia, gli affetti e la carriera. Si è parlato anche di Al Bano e Romina Power e proprio sui suoi genitori Cristel ...

Domenica In - Cristel Carrisi : “Aspetto una bambina - nascerà a Ferragosto” : E’ stata Mara Venier, dopo aver accolto in studio a Domenica In Romina jr e Cristel Carrisi, figlie di Al Bano e Romina Power, a dare il lieto annuncio: “Cristel aspetta una bambina!”. La piccola nascerà a Ferragosto, Cristel è al quinto mese di gravidanza, mentre il primogenito ha appena 10 mesi. “nascerà ad agosto, quando il suo fratellino Kai avrà quindici mesi. I miei genitori sono felicissimi, hanno sempre detto che volevano tanti nipotini. ...

Cristel Carrisi - 5 cose che non sai sulla figlia di Al Bano e Romina : Pochi giorni fa, il suo nome è tornato alla ribalta sulle copertine di cronaca rosa: Cristel ha infatti annunciato di essere in attesa del suo secondo figlio . Un bel momento per la giovane Carrisi, ...

Cristel Carrisi - fiocco rosa : nipote in arrivo per Al Bano e Romina Power : A distanza di pochi mesi dalla nascita di Kai, primogenito di Cristel Carrisi e di Davor Luksic, la coppia è già in attesa del secondogenito. La notizia è stata diffusa dal settimanale Oggi nelle ultime ore. La figlia 33enne di Al Bano e Romina Power che da tempo vive a Zagabria insieme al marito, accoglie con grande felicità l"arriva di una deliziosa bambina. E ora la famiglia Carrisi si allarga ancora di più."A metà agosto avremo un altro ...

Cristel Carrisi annuncia la sua seconda gravidanza : Cristel Carrisi è di nuovo in dolce attesa e Al Bano e Romina Power,sono super felici. Il settimanale Gente mostra le foto della Carrisi che annuncia la gravidanza. Cristel e il marito Davor Luksic vivono a Zagabria e hanno già un bimbo Kai, che ad agosto quando nascerà la sorellina avrà 15 mesi. “Sarà bellissimo crescerli insieme. I miei genitori sono felicissimi, hanno sempre detto che volevano tanti nipotini” ha detto la Carrisi. “E’ ...

Al Bano e Romina Power nonni-bis : Cristel Carrisi è di nuovo incinta : AlBano Carrisi e Romina Power presto diventeranno nonni per la seconda volta. A dare la lieta notizia è stata proprio la figlia Cristel Carrisi sulla rivista di cronaca rosa Gente. Sulla pagine del settimanale Gente in uscita questa mattina, Cristel Carrisi ha annunciato di essere incinta per la seconda volta: "Nascerà ad agosto, quando il suo fratellino Kai avrà quindici mesi”. Durante l'intervista la terzogenita nata dall'unione in matrimonio ...

Cristel Carrisi è incinta. La reazione dei nonni Al Bano e Romina : Al Bano e Romina Power diventeranno nonni per la seconda volta. La figlia Cristel Carrisi è di nuovo incinta. A nove mesi dalla nascita del primo figlio, Kay, aspetta il secondo bebè. A rivelarlo è la diretta interessata in un’intervista al magazine Gente, andando a confermare i rumors che circolavano da un po’ di tempo. Cristel, che ha colpito tutti per la sua bellezza e bravura durante la conduzione di 55 Passi nel Sole, ha ...

Cristel Carrisi di nuovo incinta - fiocco rosa per la figlia di Al Bano e Romina : fiocco rosa per la tribù dei Carrisi. Cristel Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power, è incinta di 3 mesi. La donna aspetta il suo secondo figlio a soli 9 mesi dalla nascita del primogenito Kai venuto alla luce nel maggio 2018. Queste le parole della giovane mamma: “Nascerà ad agosto, quando il suo fratellino Kai avrà quindici mesi. I miei genitori sono felicissimi, hanno sempre detto che volevano tanti nipotini. Io e mio marito Davor ...

Fiocco rosa in casa Carrisi : Cristel è di nuovo incinta : Fiocco rosa in arrivo nella famiglia di Albano, la figlia Cristel Carrisi è incinta di una bambina che nascerà ad agosto.Per rivelare la bella notizia la giovane Carrisi ha scelto la copertina del settimanale "Gente", dove sfoggia una foto con un pancino ancora accennato visto che la gravidanza è ancora ai primi mesi, ma il suo volto è più radioso che mai. Nella sua ultima apparizione in tv, un paio di settimane fa, quando ha condotto "55 passi ...