Come Orso ho combattuto contro l' Isis Ora in Italia mi criminalizzano

(Di martedì 19 marzo 2019) "Una delle ultime frasi che mi ha scritto Lorenzo mi ha colpito molto. Diceva: se hai bisogno di me, non esitare a contattarmi. Non so se mi spiego: lui dal frontel'si offriva di aiutare me ormai tornato a Torino. Lorenzo era così: aveva un coraggio enorme ed era umile, di una generosità sempre disinteressata". Davide Grasso conosceva Lorenzo Orsetti, "", l'no che combatteva al fianco delle milizie curde Ypg, ucciso dall'. E non poteva essere diversamente. Anche Davide, 38 anni di Cuneo, ha fatto la stessa scelta di Lorenzo anni fa: "Dopo il Bataclan ho deciso: vado". Si è arruolato, al fianco dei curdi del Rojava e poi in Siria settentrionale. Fortunatamente Davide è vivo, è tornato innell'autunno del 2016. Ma ora, insieme ad altri 5 compagnini (tutti piemontesi e un sardo) ex militari delle milizie curde, ...

