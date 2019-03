Che delusione Felicity Huffman | lo scandalo dei college spazza via la donna normale di

F1 - delusione Ferrari nelle qualifiChe del Gp d’Australia : Binotto spiega i motivi del fallimento : Il team principal della Ferrari si è soffermato su cosa non ha funzionato nel corso delle qualifiche del Gp d’Australia Sebastian Vettel terzo e Charles Leclerc quinto, non proprio il risultato che la Ferrari si attendeva alla vigilia delle qualifiche del Gp d’Australia. Mercedes troppo forte per il Cavallino, prova ne sono i sette decimi rifilati da Hamilton al tedesco del team di Maranello. photo4/Lapresse Un boccone amaro da ...

Fulmine Hamilton - prima fila tutta Mercedes in Australia : Che delusione la Ferrari [TEMPI] : Lewis Hamilton partirà davanti a tutti nel GP di Formula 1 d’apertura della stagione in Australia, Ferrari ancora una volta dietro le Mercedes Mattinata dalle mille emozioni in terra Australiana. Sono infatti andate in scena le qualifiche del GP di Formula 1 che si correrà domani sempre in orario mattutino. Le sorprese non sono mancate, sin dal primo weekend della stagione. Oggi fa ad esempio rumore l’esclusione della Red Bull ...

MotoGp – Altro Che delusione - Marquez felice del suo 2° posto in Qatar : “il podio era il mio obiettivo! E su Dovi…” : Le sensazioni di Marc Marquez dopo il secondo posto nella prima gara stagionale: le parole del campione del mondo in carica al termine del Gp del Qatar Al termine di una bagarre mozzafiato, Marc Marquez deve inchinarsi ad Andrea Dovizioso, primo vincitore della stagione 2019 di MotoGp. Il forlivese della Ducati si è aggiudicato il Gp del Qatar tra sorpassi, controsorpassi, rimonte ed errori. AFP/LaPresse Sereno e soddisfatto del suo ...

MotoGp – QualifiChe amare per Valentino Rossi : il rientro ai box tra amarezza e delusione [VIDEO] : Valentino Rossi, il ritorno ai box dopo la Q1 è amaro: il pilota della Yamaha amareggiato per la non qualificazione alla Q2 Valentino Rossi ieri è stato protagonista di una vera e propria disfatta sul circuito del Qatar. Il pilota della Yamaha non è riuscito a qualificarsi alla Q2 ed è rimasto fuori dalle prime file della griglia di partenza del primo Gran Premio di stagione. Il pesarese ha visto portare a casa la pole position al compagno ...

Biathlon - Mondiali 2019 : la delusione delle azzurre. Dorothea Wierer : “Scioccata dagli errori a terra - domenica attacCherò”. Lisa Vittozzi : “Gara da cancellare” : Impossibile nascondere la delusione al termine della Sprint femminile, prima prova individuale dei Mondiali di Biathlon 2019 iniziati ieri a Oestersund, in Svezia. L’Italia si presentava al via con tutte le carte in regola per conquistare una medaglia, schierando la prima e la seconda atleta nella classifica generale di Coppa del Mondo. Lisa Vittozzi è stata protagonista di una gara decisamente al di sotto delle attese dopo aver corso da ...

Loredana Bertè dopo Sanremo - la delusione per Mimì e il playback a Che Tempo Che Fa (video) : “Mai più all’Ariston” : Rimasta fuori dal podio nonostante l'ovazione del pubblico, Loredana Berté dopo Sanremo 2019 non fa mistero di sentirsi delusa dall'esito della kermesse. Il pubblico in sala l'ha osannata con tre standing ovation durante le serate del Festival, ma la classifica finale l'ha relegata al quarto posto dopo Mahmood, Ultimo e Il Volo, tra la contestazione della platea. Assente a Domenica In la scorsa domenica, come altri artisti, la Berté ha ...

Insigne : «Che delusione retrocedere in Europa League - ora dobbiamo vincerla» : ZURIGO - Il Napoli è impegnato sul campo dello Zurigo per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Lorenzo Insigne è intervenuto in conferenza stampa con il mister Carlo Ancelotti alla ...

Sanremo 2019 - Arisa e Tony Hadley sono stati meravigliosi. Che delusione Ligabue : ©AndreaRaffin / KikaPress Credo che ben pochi dei miei 25 lettori se lo ricordino. Ma molti anni fa, nei mitici Sessanta e per un pezzo dei Settanta, a Sanremo le canzoni in gara si eseguivano due volte. Prima nella versione originale italiana affidata a un cantante nostrano, poi in una versione mista, con qualche parola tradotta e altre no, cantata da un celebre artista straniero che storpiava amabilmente la lingua italiana. Fu così che ...

Mondiali Sci 2019 – Sfortuna e delusione per Innerhofer : “4° è come 20° - ho messo gli sci addosso 20 ore fa perchè…” : Mentre Paris esulta per la medaglia d’oro, Innerhofer si rammarica per il quarto posto: l’azzurro spiega di aver avuto un problema che non gli ha permesso di approcciarsi al meglio alla gara Mondiali di Sci 2019 che regalano una grande gioia per gli azzurri: Dominic Paris è medaglia d’oro nel SuperG di Are. Per la gioia di un azzurro, c’è però la delusione di un altro: Christof Innerhofer, arrivato ad un passo dal ...

Questo film su Cheney è una delusione : New York. Sono andato a vedere il film biografico su Dick Cheney – si chiama “Vice” – in un cinema di Brooklyn, che è un quartiere di New York dove ancora oggi le persone mimano un conato di vomito soltanto a sentire il nome “Dick Cheney”, e vicino al waterfront in un posto a quattro chilometri in l

L'Inter fuori anChe dalla Coppa Italia - nuova delusione nerazzurra : Ieri sera L'Inter è stata eliminata ai quarti di finale di Coppa Italia da parte di una Lazio che ha praticamente dominato per larghi tratti la partita, vincendola poi ai calci di rigore dopo un finale al cardiopalma. L'Inter ha ancora una volta deluso la propria tifoseria che quest'anno si aspettava molto, visti i proclami di inizio stagione e l'allestimento in estate di una rosa importante, con acquisti di spessore. anche ieri sera L'Inter è ...

Che delusione la batteria di OnePlus 6T : preoccupanti segnalazioni il 27 gennaio : Ci sono alcune segnalazioni molto preoccupanti per tutti coloro che intendono acquistare un OnePlus 6T, o che in alternativa lo hanno già fatto nel corso delle ultime settimane. Da alcuni giorni a questa parte, infatti, stanno crescendo in modo inaspettato le lamentele da parte di coloro che hanno riscontrato grossi problemi di batteria, da sempre uno dei punti di forza per il produttore asiatico. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, infatti, ...