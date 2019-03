Burberry | entro il 2025 meno plastica e tutta riciclabile o compostabile

Burberry eliminerà la plastica dalla sua produzione entro il 2025 : Negli ultimi anni sono diventati sempre più numerosi i fashion brand impegnati attivamente nella battaglia contro l'inquinamento della plastica , alleandosi con governi e organizzazioni di rilievo internazionale. Tra queste troviamo l'Ellen MacArthur Foundation, ideata per aiutare le aziende dell'industria moda (e non solo) a dirigersi progressivamente verso un'economia circolare. Lo scorso ottobre Burberry , assieme ad altri brand come Stella ...

Burberry - addio alla plastica entro il 2025 : L’inquinamento causato dalla plastica in tutto il mondo, e in particolare nei mari e negli oceani, è una delle emergenze più impellenti a cui brand, governi e organizzazioni internazionali si trovano a dover far fronte. Lo scorso ottobre, oltre 250 marchi dell’industria moda e non solo hanno affermato il loro impegno ad affrontare l’inquinamento provocato dalla plastica firmando il New Plastics Economy Global Commitment, lanciato dalla ...