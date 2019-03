Auto pirata investe una donna e quattro bambini sulle strisce pedonali

Reggio Emilia - trovato 23enne calabrese a terra in gravi condizioni - forse investito da Auto pirata : Reggio Emilia " Un 23enne originario di Reggio Calabria e residente a Formigine, in provincia di Modena, è stato trovato poco prima delle 4.30 a Rubiera nel Reggiano " lungo la via Emilia Est, in ...

Adefia - piomba a tutta velocità su 3 Auto in sosta : pirata chiama il carro attrezzi e sparisce : Un giovane piomba in paese ad almeno 100 chilometri all'ora e si schianta su tre auto in sosta, danneggiandole gravemente. Non contento, nonostante fosse stato visto e fotografato da alcuni presenti, ...

Parma - grave donna travolta sulle strisce : “Sbalzata sull’asfalto e abbandonata dall’Auto pirata” : Una donna di cinquanta anni è in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione del Maggiore di Parma dopo essere stata investita da un'auto pirata mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonale. Dopo aver travolto la donna l’auto è ripartita facendo, inizialmente, perdere le proprie tracce.Continua a leggere

Investita da un'Auto pirata - grave : ANSA, - PARMA, 9 MAR - Una donna di 50 anni è in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione del Maggiore di Parma dopo essere stata Investita da un'auto pirata mentre stava attraversando la ...

Milano - ciclista investito : caccia all'Auto pirata : Milano, 23 febbraio 2019 - Un ciclista è stato travolto da un'auto pirata a Milano. L'incidente è avvenuto poco dopo le 5 di questa mattina in via Breda, all'altezza dell'incrocio con via Emilio de' ...

Incidenti : ciclista travolto da Auto pirata a Milano : Milano, 23 feb. (AdnKronos) - Un ciclista è stato travolto da un'auto pirata a Milano. L'incidente è avvenuto poco dopo le 5 di questa mattina in via Breda, all'altezza dell'incrocio con via Emilio de' Marchi. La dinamica del sinistro non è ancora del tutto accertata, ma nell'impatto l'uomo, di orig

Tampona un'Auto e la fa uscire di strada : identificato il pirata : identificato il pirata della strada che la sera del 25 gennaio ha Tamponato violentemente una vettura mandandola fuori strada e fuggendo. Personale del Comando di Polizia Locale di Udine è intervenuto ...

Travolti e uccisi da un'Auto - preso il pirata : aveva portato la macchina in carrozzeria : Sono bastate meno di 24 ore ai carabinieri per assicurare alla giustizia il pirata della strada che nella notte tra sabato e domenica ha ucciso due giovani immigrati regolari di non ancora...

Caserta - travolti e uccisi da Auto pirata : arrestato un 42enne per omicidio stradale : I carabinieri hanno individuato e fermato, per omicidio stradale, su ordine della Procura di Napoli Nord, il conducente della vettura ritenuto responsabile dell’investimento mortale di due ventenni africani che erano in bici, avvenuto ieri sulla statale 7bis nel comune di Teverola (Caserta). Si tratta del 42enne Antonio Corvino, di Caserta, identificato dai carabinieri con il supporto della Polizia di Stato e di alcune immagini estrapolate da ...

