Ascolta Radio Maria a tutto volume | aggredita dal vicino esasperato

Ascolta Radio Maria a tutto volume : 85enne minacciata e aggredita dal vicino di casa esasperato : Un’anziana signora di 85 anni è diventata l’incubo dei condomini di un palazzo di Vicenza, in Veneto, a causa della sua abitudine di Ascoltare a tutto volume Radio Maria, soprattutto la mattina presto. La donna infatti, a causa dei suoi problemi d’udito e, nonostante l’apparecchio, aveva preso l’abitudine di alzare al massimo il volume della Radio che usava per pregare. Una cosa che ha portato però ...

Albertino lascia Radio Deejay dopo 35 anni - la lettera d'addio agli Ascoltatori : Albertino lascia Radio Deejay . Una storia lunga 35 anni. Il suo esordio avvenne nel 1984 , da allora ha dedicato la sua vita alla stessa emittente Radiofonica. Il suo futuro? Albertino sarà il ...

In radio parlano di Primo Levi - gli Ascoltatori protestano : “Basta con questi ebrei” : L'episodio è accaduto durante il programma culturale Fahrenheit su radio Tre. A raccontarlo è stata la stessa conduttrice Loredana Lipperini sottolineando la scelta di rendere pubblici i messaggi in diretta per mostrare la realtà delle cose e la crescente intolleranza . "La platea dell'odio si allarga e penso sia indispensabile conoscerla e combatterla " ha dichiarato Lipperini.Continua a leggere

Sanremo 2019 in Radio : dove Ascoltare la Diretta in Web Streaming Online : Ci sarà una vera e propria cronaca live con continui collegamenti dal Teatro Ariston, per trasmettere le performance canore dei cantanti in gara e raccontare tutto quanto di interessante e saliente ...