Zia e nipotino morti dopo il volo dal balcone | «Doveva succedere»

Modena - Zia si lancia dal balcone con nipotino - la mamma : 'Sapevo che finiva così' : Da Modena arriva la tragica cronaca di un inspiegabile omicidio-suicidio. Silvia Pellacani, ingegnere informatico di 47 anni, si è lancia ta dal balcone del decimo piano di un condominio con in braccio il nipotino Giacomo, di soli 5 anni. Il violento impatto a terra non ha lasciato loro scampo: entrambi sono morti sul corpo prima dell'arrivo dei soccorsi. Le indagini, coordinate dal pubblico ministero Maria Angela Sighicelli. sono state affidate ...

