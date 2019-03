Volley – L’Azimut Modena si arrende a Trento | espugnato il PalaPanini

Volley - Matt Anderson in arrivo a Modena : che colpo per la prossima stagione dell’Azimut Leo Shoes! : Modena made in USA? Sembrerebbe proprio di sì. L’Azimut Leo Shoes è pronta ad aumentare la colonia statunitense nel suo roster e a lanciare il guanto di sfida all’elite del Volley maschile. Al PalaPanini sono già pronti per lo spettacolo. La società del presidente Catia Pedrini si sta muovendo con grande incisività. Dopo aver acquisito le prestazioni del francese Kevin Tillie che sarà in città mercoledì, come rivela La Gazzetta dello ...

Volley -Superlega - l’Azimut Modena affronta la capolista nella 20ª giornata : le sensazioni di coach Velasco : Le sensazioni di coach Velasco in vista della sfida tra Azimut Leo Shoes Modena e Sir Safety Conad Perugia Si terrà domenica in anticipo alle 15,30 il match tra Azimut Leo Shoes Modena e Sir Safety Conad Perugia valido per la ventesima giornata di Superlega. Queste le parole di coach Julio Velasco: “Domenica giocheremo contro Perugia che è la prima in classifica, la prima della classe nonché la squadra che ha vinto il campionato lo scorso ...