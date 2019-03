Sempre più persone colpite da “Delirium” | ecco di cosa si tratta

Sempre più bambini non vanno a scuola e sono istruiti a casa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Gazzetta : “Il Napoli accusa pause Sempre più lunghe e preoccupanti” : L’elogio di Mertens Per la Gazzetta dello Sport il 4-2 sull’Udinese non può bastare.La prova degli azzurri è comunque un segnale d’allarme. Le buone notizie finiscono al gol ritrovato di Mertens e al primo di Younes. Cominciano quelle un po’ meno belle per la squadra di Ancelotti, che accusa pause sempre piu` lunghe e preoccupanti. Tesse l’elogio di Mertens: è lui “a fare la differenza affondando sul lato destro ...

Barcellona - titolo Sempre più vicino : battuto il Betis 4-1 è ora a +10 dall’Atletico : Il Barcellona è letale e affossa a domicilio il Real Betis per 4-1. Pazzesco Messi, autore di una tripletta. La Liga è nelle mani dei blaugrana.Il Barcellona è sempre più vicino alla conquista del suo 26° titolo di Campione di Spagna. A dieci giornate dalla fine del campionato i blaugrana consolidano il loro primato in classifica. Adesso sono 10 i punti di vantaggio sull’Atletico Madrid, sconfitto ieri pomeriggio sul campo ...

Lazio-Parma 4-1 - 13ª vittoria ed Europa Sempre più vicina : Tutto facile per la Lazio contro il Parma: i biancocelesti restano in scia all'Europa - sono sesti, con una partita in meno, in attesa del recupero con l'Udinese - battendo nettamente gli uomini di D'...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Pinturault Sempre più secondo : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Guinness dei primati : a Milano il tiramisù più lungo di Sempre - 273 metri : Il Tiramisù preparato da Galbani Santa Lucia è il più lungo al mondo: con i suoi 273,5 metri si è aggiudicato il titolo di Guinness world records nella specialità. 50 mila savoiardi, 500 kg di mascarpone Galbani Santa Lucia, 300 lt di caffè, 65 kg di zucchero, 60 kg di tuorlo d'uovo, 70 kg di albume d'uovo, 65 kg di cacao amaro sono gli ingredienti utilizzati per raggiungere questo traguardo. Ad allestirlo sono stati 30 ...

Meteo - Sempre più caldo in Piemonte : sfiorati i 27 gradi - ben 8 oltre la norma : E’ un marzo sempre più caldo quello Piemontese: oggi sono state registrate massime di 8 gradi superiori alla media di meta’ mese – informa Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale)- con 27 gradi sfiorati nel Verbano-Cusio Ossola, a Candoglia Toce (26.6). Nel centro di Torino superati i 24 gradi, nella provincia e’ Cumiana – massima di 25.7 – la localita’ con la temperatura piu’ alta. ...

Biathlon - Mondiali 2019 : il medagliere. Sempre più in testa la Norvegia - Italia sesta con Lisa Vittozzi e le staffette miste! : La lunga attesa è terminata: il Biathlon è tornato con i Mondiali di Oestersund, in Svezia, in programma dal 7 al 17 marzo. Si inizia proprio giovedì 7 marzo con la staffetta mista, poi nei due giorni seguenti spazio alle sprint, con i due inseguimenti fissati per domenica 10. Martedì 12 e mercoledì 13 sono calendarizzate le individuali. Giovedì 14 ecco la staffetta singola, mentre venerdì 15 ci sarà riposo prima del gran finale: sabato 16 ...

Sempre più contanti in Italia - anche se da Pos e carte prepagate vengono segnali di recupero : Il dato lascia comunque l'Italia al 32° posto tra le 35 peggiori economie al mondo per dipendenza dal contante: una lista nera che parte dal Gambia, 31,2%,, e vede ai primi posti nomi non ...

Un fan di Fallout ricostruisce la timeline più dettagliata di Sempre : Se esistesse il titolo di fan numero 1 della saga di Fallout, Bethesda dovrebbe correre a regalare una testata nucleare piena di tappi a Connor Rawlings, un utente che è riuscito a ricreare la timeline degli eventi di Fallout più dettagliata di sempre.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, ecco il commento del ragazzo sulla questione:"Il processo è stato molto semplice e davvero non dovrei prendermi così tanti meriti. Tutto quello che ho ...

Anziani Sempre più a rischio. Crescono casi 'delirium' e comorbilità : Roma, 15 mar., askanews, - Anziani sempre più a rischio. Aumentano i casi di 'delirium' e le comorbidità. Trascurata l'aderenza alla terapia per 2 pazienti su 3 Negli over 75 la compresenza di almeno ...