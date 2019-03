Range Rover Evoque II | più tecnologia e meno ' fronzoli'

Range Rover - Al volante della Evoque D240 S : Sono un fan delle Range Rover, è inutile girarci troppo attorno, tanto lo scoprireste facilmente. E non è difficile diventarlo. Per esempio, basta guidare la nuova Evoque e già, senza avvicinarsi ai prezzi davvero impegnativi delle regine (ma comunque mettendo a budget 40-45 mila euro, il listino lo trovate qui), si può avere molto più che un assaggio delle qualità intrinseche del marchio con tutti i suoi annessi, sintetizzato nel claim Above ...

Nuova Range Rover Sentinel - pugno di ferro dentro guanto di velluto [GALLERY] : La vettura vanta un equipaggiamento specifico e la certificazione VR8 per la blindatura La divisione Special Vehicle Operations (SVO) di Land Rover ha svelato la Nuova generazione della Range Rover Sentinel, ovvero la versione blindata del noto fuoristrada di lusso inglese. La vettura vanta un equipaggiamento specifico e la certificazione VR8 che conferma la grande resistenza della vettura agli esplosivi e ai proiettili. Le modifiche che ...

Range Rover Sentinel - Si aggiorna la blindata firmata dal reparto SVO : Il reparto SVO ha realizzato una variante aggiornata della Range Rover blindata, denominata Sentinel. La vettura sarà costruita su ordinazione all'SV Technical Center nello Warwickshire, con la possibilità di personalizzare ogni dettaglio in base alle proprie esigenze.Il V8 benzina da 380 CV. Basata sulla variante attuale della Range Rover, la Sentinel adotta ora il propulsore V8 5.0 Supercharged in una variante da 380 CV per offrire prestazioni ...

Range Rover Evoque - la festa vip al Prati Bus District : Note e motori per un happening in stile newyorkese. Sarà per la location, Prati Bus District , ottimo esempio di rigenerazione urbana, dove proprio di recente ha sfilato AltaRoma. Ovvero l'ex deposito ...

Range Rover Evoque - sorpresa all-terrain : ... la Evoque ha dato prova delle sue capacità all-terrain mettendo in evidenza le tecnologie che l'hanno resa tanto apprezzata dai clienti di tutto il mondo. Per l'occasione, automobilisti e passanti ...

Range Rover Sport HST - ibrida : caratteristiche e prezzo : Ibrido può voler dire tante cose, non soltanto consumi bassi ed emissioni ridotte. È il caso della nuova Range Rover Sport motorizzata con un inedito 3 litri V6 da 400 CV e 550Nm di coppia che lavora insieme a un compressore elettrico supportato da un impianto elettrico di nuova generazione a 48 Volt. Qui l'obiettivo degli ingegneri di Coventry è stato quello di cancellare il cosiddetto «turbo lag», ovvero quel ritardo di risposta che è presente ...

Range Rover - La SV Coupé non entrerà in produzione : A poco meno di un anno di distanza dalla presentazione al Salone di Ginevra, la Land Rover ha comunicato che non produrrà la Range Rover SV Coupé. Per la Suv a due porte era stata inizialmente preventivata una serie limitata di 999 esemplari, alcuni dei quali, come riportato da Automotive News, erano già stati prenotati con prezzi a partire da 240.000 Sterline, pari a 274.060 euro.Riduzione dei costi. La decisione potrebbe essere stata presa per ...

Range Rover Sport - Debutta la versione mild hybrid HST : Dopo la Range Rover Evoque la tecnologia mild hybrid Debutta sulla Range Rover Sport con un inedito sei cilindri in linea a benzina da 3 litri e 400 CV, che si preannuncia più equilibrato ed efficiente rispetto al precedente V6 di pari cubatura. Potente ed efficiente. Il sei cilindri, in grado di erogare 400 cavalli e 550 Nm di coppia, è assistito da un compressore elettrico tramite un sistema microibrido da 48V, che ne migliora lefficienza. Con ...

Range Rover Sport HST : il SUV di lusso sposa la tecnologia mild-hybrid da 48V [FOTO] : Il lussuoso SUV inglese adotta un nuovo motore mild-hybrid da 48V in rado di offrire prestazioni eccellenti a fronte di consumi irrisori Land Rover ha svelato l’inedita Range Rover Sport HST, versione speciale del suo SUV Sportivo di grandi dimensioni che debutta insieme all’inedito motore sei cilindri a benzina 3.0 litri Mild Hybrid 48V . Questa unità sei cilindri eroga 400 CV e 550 Nm di coppia, sfruttando un sistema Mild Hybrid a 48V ...

Rubano. Frontale tra un Range Rover e una Jaguar : un morto : Sinistro stradale mortale a Rubano in provincia di Padova. In ospedale sono finiti anche due feriti lievi. L’incidente è avvenuto

Range Rover Velar - 550 CV per la SVAutobiography Dynamic Edition : La versione più sportiva della Range Rover Velar non prenderà il nome di SVR, ma SVAutobiography Dynamic Edition. La Land Rover ha svelato i primi dettagli della variante più performante della Suv che, come gli altri modelli di punta del gruppo, sfrutterà un 5.0 V8 Supercharged. Nel Regno Unito la Velar SVAutobiography Dynamic Edition è in vendita a 86.120 sterline, equivalenti a 98.120 euro. 0-100 km/h in 4,5 secondi. Sviluppata, come intuibile ...