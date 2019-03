Pensioni | caso di riscatto laurea e bonus a quota 5 240 euro annui | calcolo uscita

Blastingnews

(Di lunedì 18 marzo 2019) Oltre alla pensione anticipata a100, alle uscite con opzione donna e alle nuoveanticipate, il decreto di riforma delle(il numero 4 del 2019) prevede la possibilità di nuove modalità di ricatto degli anni dial fine di ottenere, per i futuri pensionati, vantaggi applicativi su anticipo e assegno di pensione. Le ultime novità di questi ultimi giorni inerenti ildellariguardano l'eliminazione del tetto dell'età, fissato a 45 anni, per ottenere ilsugli anni di studio, ma solo per i contribuenti che abbiano iniziato a lavorare dal 1996 ovvero che ricadano, interamente, nel sistema previdenziale contributivo. Tale novità è contenuta nel cosiddetto "Decretone", il pacchetto normativo nella quale rientrano anche le100 e il reddito di cittadinanza: gli emendamenti sono stati approvate nella notte tra venerdì e sabato in ...

