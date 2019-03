Napoli | Ospina tranquillizza tutti | “grazie a Dio adesso sto bene”

sportfair

(Di lunedì 18 marzo 2019) Davidfortunatamente sta meglio dopo il duro colpo subito durante la gara tra il suoe l’Udinese “Voglio ringraziare con tutto il cuore le persone che sono state in ansia per la mia salute,sto bene, di nuovo a casa con la mia famiglia, ho bisogno di riposo e al più presto con l’aiuto di Dio e la preghiera ditornerò più forte di prima grazie“. Il portiere delDavidè tornato a parlare dopo le brutte scene viste in campo durante la gara contro l’Udinese. Il suo infortunio ha fatto tremare i supporters dele non solo,però è fortunatamente tutto ok, il portiere colombiano sta bene come rivelato anche nel suo messaggio su Twitter.L'articolo: “grazie a Diosto bene” SPORTFAIR.

